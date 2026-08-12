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Villen am Meer in Limassol Municipality, Zypern

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Tserkezoi Municipality
3
2 immobilienobjekte total found
Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Ein sechs-Zimmer-Gesundheit von raffinierter Eleganz. Mit atemberaubendem Panoramablick und …
$1,26M
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Villa in Limassol, Zypern
Villa
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 465 m²
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Villa mit einem zusätzlichen Zimmer im Zimmer befindet sich in…
$3,44M
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Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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