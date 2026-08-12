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Penthäuser mit Bergblick kaufen in Limassol Municipality, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Stockwerk 3/3
Einführung einer luxuriösen, neu gebauten 3-bedroim Penthouse-Wohnung in der Serene und gesu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$717,283
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Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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Günstige
Luxuriös
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