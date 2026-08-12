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Penthäuser am Meer in Limassol Municipality, Zypern

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8 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Stockwerk 3/3
Einführung einer luxuriösen, neu gebauten 3-bedroim Penthouse-Wohnung in der Serene und gesu…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Stockwerk 4/4
The Penthouse is located in one of the greatest areas in Limassol - Neapolis district. The d…
$848,302
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Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$655,379
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$717,283
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Penthouse 3 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 299 m²
Stockwerk 13/13
Exceptional 3 Bedroom Penthouse with Breathtaking View This luxury penthouse is located i…
$2,78M
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Penthouse 5 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 193 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$1,71M
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Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 102 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$1,04M
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Penthouse 4 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 4 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$755,321
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Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garage
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