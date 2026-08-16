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Wohnimmobilien in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

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wohnungen
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234 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Wir präsentieren dieses schöne 6-Zimmer-Einfamilienhaus im Touristengebiet Pyrgos, nur wenig…
$1,06M
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Haus 3 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 318 m²
Diese 3-Zimmer-Villa befindet sich in der Nähe aller Annehmlichkeiten und mit einfachem Zuga…
$1,40M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 148 m²
Wir freuen uns, unser neu abgeschlossenes Renovierungsprojekt in der Anlage bekannt zu geben…
$708,279
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Diese atemberaubende Wohnentwicklung befindet sich in der ruhigen Gegend von Pyrgos, Limasso…
$415,297
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Eine 3 Schlafzimmer Maisonette in Pyrgos, Limassol. Schlüsselmerkmale Fläche 128-129 m2. 3 …
$424,453
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$8,04M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 381 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$3,71M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Diese atemberaubende Wohnentwicklung befindet sich in der ruhigen Gegend von Pyrgos, Limasso…
$413,973
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$491,719
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Haus 4 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Eine schöne Villa mit 3+1 Schlafzimmern im Touristengebiet Pyrgos, nur wenige Gehminuten vom…
$1,45M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Diese atemberaubende Wohnentwicklung befindet sich in der ruhigen Gegend von Pyrgos, Limasso…
$389,341
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/5
Das exklusive Resort, Limassols erstes High-End-Eigentum am Meer in Zusammenarbeit mit dem b…
$838,736
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Villa in Pyrgos Lemesou, Zypern
Villa
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf mit 4+1 Schlafzimmern und einem Schwimmbad auf einem großen Grundstück in P…
$1,82M
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Haus 5 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Pyrgos, Limassol Grundstück 650-700m2, Haus 250-300 m2 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, separ…
$856,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
2-Zimmer Beachfront Apartment - Pyrgos, Limassol Diese prestigeträchtige Zwei-Zimmer-Wohnun…
$2,09M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$298,018
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 404 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$3,78M
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Haus 2 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Haus 2 zimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Eine gemütliche 2-Zimmer-Maisonette steht zum Verkauf in einer geschlossenen Wohnanlage in d…
$801,886
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$300,715
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Wohnung in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung
Pyrgos Lemesou, Zypern
Ein landwirtschaftliches Land im Pyrgos-Dorf in Limassol, in Ga4-Zone, 10% Deckungsverhältni…
$69,139
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Villa in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen im Bau mit einem modernen Layout, befindet sich in der renommierten Gegen…
$815,660
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$525,076
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
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Villa in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Villa
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 406 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese moderne, freistehende Villa bietet 406 m2 luxuriösen Innenraum. Das Haus ist …
$5,07M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$465,411
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 401 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$3,77M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Dieser neue Wohnkomplex ist ein Raum für die Elite und bietet insgesamt 85 völlig verschiede…
$1,19M
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Wohnung 4 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 163 m²
Diese Luxusvilla in der malerischen Gegend von Limassol Pyrgos bietet den idealen Ort für ei…
$1,44M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 470 m²
Die Villen sind in zwei Stilen gefertigt - CULTURE und NATURE, der Designer zeigt die reiche…
$4,85M
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Wohnung 3 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 4/7
Wohnung G502 Details: Innere Fläche - 145 m² Überdachte Veranda - 45 m² Überdachter priva…
$2,35M
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Immobilienangaben in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

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