Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Golfplatz

Häuser in der Nähe des Golfclubs in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

villen
11
1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Haus 6 zimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 748 m²
Etagenzahl 3
$14,41M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen