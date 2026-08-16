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Häuser mit Swimmingpool in Koinoteta Chloraka, Zypern

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Chloraka
242
12 immobilienobjekte total found
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 504 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — ideal for large families or t…
$1,83M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 400 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — perfect for large families or…
$2,46M
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Haus in Chloraka, Zypern
Haus
Chloraka, Zypern
Diese exklusive Kollektion luxuriöser Villen bietet eine perfekte Legierung aus modernem Des…
$1,04M
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John Taylor Cyprus
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Haus in Chloraka, Zypern
Haus
Chloraka, Zypern
In einer ruhigen Küstenumgebung, wo der Horizont auf die blaugrünen Gewässer des Mittelmeers…
$1,07M
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John Taylor Cyprus
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Haus 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Haus 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Eine seltene Gelegenheit, eine der letzten verfügbaren Villen in einer begehrten Enklave am …
$784,579
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John Taylor Cyprus
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
For sale: 3-bedroom, 2-bathroom villa in LIBRA, an exclusive gated community in Chloraka, Pa…
$516,337
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
For sale: Exclusive 4-bedroom hilltop villa in Chloraka. This modern hilltop villa combin…
$1,20M
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Ferienhaus 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Ferienhaus 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Fläche 157 m²
Gebrauchtes unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Pernera - Fa…
$449,925
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Villa 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Villa 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Fläche 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Τhekla - Famagusta…
$466,922
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$921,233
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$1,19M
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Villa 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Villa 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Fläche 151 m²
Im Bau drei Schlafzimmer zweistöckige Luxusvilla zum Verkauf in Agia hekla - Provinz Famagus…
$468,922
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Eigenschaftstypen in Koinoteta Chloraka

villen
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reihenhäuser

Immobilienangaben in Koinoteta Chloraka, Zypern

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