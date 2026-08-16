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Häuser am Meer in Koinoteta Chloraka, Zypern

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Chloraka
242
9 immobilienobjekte total found
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Luxus 4-Zimmer-Küstevilla in Paphos – nur 300m vom Strand entfernt Diese außergewöhnliche K…
$2,94M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
uxury Coastal Villas in Chloraka, Paphos – Modern Mediterranean Living Diese exklusive Wohn…
$3,19M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
uxury Coastal Villas in Chloraka, Paphos – Modern Mediterranean Living Diese exklusive Wohn…
$3,19M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
3-Schlafzimmer Moderne Villa – Zusammenfassung Eine stilvolle und zeitgemäße, freistehende …
$1,11M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
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$2,94M
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Villa 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Villa 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Etagenzahl 2
Villa 4 — moderne Villa mit 3 Schlafzimmern, privatem 3×6 m Pool und überdachter Veranda (37…
$752,279
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TekceTekce
Villa 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Villa 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Etagenzahl 2
Villa 1 — moderne Villa mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool (3×6 m) und 36 m² großer Terrasse…
$775,788
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Villa 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Villa 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Etagenzahl 2
Villa 2 — moderne Villa mit 3 Schlafzimmern, privatem 3×6 m Pool und 36 m² Terrasse, nur 1 k…
$764,034
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Villa 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Villa 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Villa 3 — moderne Villa mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool (3×6 m) und Terrasse (36,7 m²), n…
$764,034
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Eigenschaftstypen in Koinoteta Chloraka

villen
cottages
bungalows
reihenhäuser

Immobilienangaben in Koinoteta Chloraka, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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