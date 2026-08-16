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Wohnungen am Meer in Koinoteta Chloraka, Zypern

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Chloraka
372
32 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Zum Verkauf: Eine wunderschön renovierte freistehende Villa in der gesuchten Gegend von Chlo…
$580,153
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Wohnung in Chloraka, Zypern
Wohnung
Chloraka, Zypern
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Chloraka, Paphos. Ein atembe…
$9,22M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Off-Plan-Wohnung in der malerischen Gegend von Chlorakas. Di…
$241,988
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Off-Plan-Wohnung in der malerischen Gegend von Chlorakas. Di…
$241,988
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Willkommen zu Ihrem zukünftigen Zuhause in Chlorakas! Dieses Apartment bietet eine geräumige…
$253,511
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau in der wünschenswerten Gegend von Chlorakas. …
$536,820
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Diese moderne Ein-Zimmer-Wohnung steht jetzt zum Verkauf zur Verfügung und bietet eine einzi…
$253,511
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Entdecken Sie Ihr zukünftiges Zuhause in dieser eleganten Off-Plan-Wohnung zum Verkauf in de…
$265,034
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende Off-Plan-Wohnung in der charmanten Gegend von Chlorakas…
$499,431
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Off-Plan-Wohnung in der malerischen Gegend von Chlorakas. Di…
$253,511
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende Off-Plan-Wohnung in der charmanten Gegend von Chlorakas…
$368,743
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Verkauf: Diese moderne freistehende Villa ist schlüsselfertig und bietet 160 m2 komfortablen…
$986,261
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Verkauf: Diese Off-Plan-Wohnung in der schönen Gegend von Chlorakas bietet eine ausgezeichne…
$241,988
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Verkauf: Diese moderne freistehende Villa ist schlüsselfertig und bietet 160 m2 komfortablen…
$979,474
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Off-Plan-Wohnung in der wünschenswerten Gegend von Chlorakas. …
$357,220
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Diese moderne Ein-Zimmer-Wohnung steht jetzt zum Verkauf zur Verfügung und bietet eine einzi…
$253,511
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Wohnung in Chloraka, Zypern
Wohnung
Chloraka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Präsentieren Sie eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im malerischen Küstendorf Chlorak…
$1,73M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Off-Plan-Wohnung in der malerischen Gegend von Chlorakas. Di…
$253,511
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
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Zu verkaufen ist eine geräumige Wohnung im Bau in der wünschenswerten Gegend von Chlorakas. …
$535,830
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
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Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende Off-Plan-Wohnung in der charmanten Gegend von Chlorakas…
$368,743
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
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$265,034
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende Off-Plan-Wohnung in der charmanten Gegend von Chlorakas…
$499,431
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Verkauf: Diese Off-Plan-Wohnung in der schönen Gegend von Chlorakas bietet eine ausgezeichne…
$241,988
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Wohnung 4 zimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Chloraka, Paphos, Zypern
$451,019
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Wohnung 5 zimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Chloraka, Paphos, Zypern
$1,93M
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Wohnung 4 zimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Chloraka, Paphos, Zypern
$642,678
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Wohnung 5 zimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 377 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Chloraka, Paphos, Zypern
$1,49M
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Wohnung 4 zimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Chloraka, Paphos, Zypern
$728,199
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Eigenschaftstypen in Koinoteta Chloraka

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Koinoteta Chloraka, Zypern

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