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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Koinoteta Chloraka, Zypern

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Chloraka
372
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Chloraka, Paphos, Zypern
$451,019
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Eigenschaftstypen in Koinoteta Chloraka

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Koinoteta Chloraka, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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