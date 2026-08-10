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Villen mit Pool in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Villa 4 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 4
Fläche 315 m²
Four bedroom luxury villa under construction, with basement, for sale in Kalogiroi - Limasso…
$1,29M
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Villa 6 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Villa 6 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 6
Fläche 700 m²
Luxuriöse Villa mit zwei Stockwerken zum Verkauf sowie ein unabhängiges großes Servicehaus m…
$1,30M
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Villa 4 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Villa 4 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 4
Fläche 276 m²
Luxusvilla mit vier Schlafzimmern im Bau, mit Keller, zum Verkauf in Kalogiroi - Provinz Lim…
$1,30M
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Villa 5 zimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Zimmer 5
Fläche 401 m²
Luxusvilla mit fünf Schlafzimmern im Bau zum Verkauf in Germasogia - Provinz Limassol, mit 4…
$1,68M
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Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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