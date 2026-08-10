Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

;
wohnungen
386
häuser
255
641 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Premium Premium
Haus 4 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 570 m²
In der exklusiven Hügellage von Agios Tychonas gelegen, setzt diese luxuriöse Villenanlage n…
$4,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 7 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Villa 7 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 720 m²
Etagenzahl 3
$5,60M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 646 m²
Luxusvillen auf den Hügeln von Agios Tychonas. Hauptmerkmale Oryx Weißer Naturstein in Wohn…
$5,67M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung
Agios Tychonas, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Ein neues Projekt befindet sich an einem zentralen Ort im Herzen von Limassols Touristengebi…
$588,687
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Eine Gated Community von neun freistehenden Villen in den grünen Hang von Agios Tychonas, üb…
$1,84M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 291 m²
Eine Gated Community von neun freistehenden Villen in den grünen Hang von Agios Tychonas, üb…
$2,12M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Ein neues Projekt befindet sich an einem zentralen Ort im Herzen von Limassols Touristengebi…
$946,516
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
Eine Gated Community von neun freistehenden Villen in den grünen Hang von Agios Tychonas, üb…
$2,04M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
An der renommierten Strandstraße in Agios Tychonas gelegen, genießt dieses Apartment mit ein…
$201,799
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 640 m²
Luxusvillen auf den Hügeln von Agios Tychonas. Hauptmerkmale Oryx Weißer Naturstein in Wohn…
$5,62M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 2
Diese Villa befindet sich in Agios Tychonas, Limassol. Es besteht aus 5 Schlafzimmern, in de…
$2,66M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Ein neues Projekt befindet sich an einem zentralen Ort im Herzen von Limassols Touristengebi…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 4 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 152 m²
In der aristokratischen und begehrten Gegend von Agios Tychonas bietet diese luxuriöse Villa…
$822,647
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Ein neues Projekt befindet sich an einem zentralen Ort im Herzen von Limassols Touristengebi…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Eine neue Entwicklung befindet sich in Agios Tychonas, Limassol. 5 min von St. Raphael Marin…
$536,613
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
Stockwerk 1/5
Diese elegante und einzigartige 3-Zimmer-Wohnung befindet sich nur 100 Meter vom Mittelmeer …
$1,79M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, eine außergewöhnliche Luxusvilla in Ayios Tychonas, …
$3,86M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Ein neues Projekt befindet sich in Agios Tychonas, in unmittelbarer Nähe zu allen Arten von …
$1,97M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche luxuriöse Wohnanlage in Limassol, perfekt positioniert i…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Das Projekt befindet sich in Ayios Tychonas in Limassol und besteht aus 12 luxuriösen Villen…
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 219 m²
Das Projekt befindet sich in Agios Tychonas mit einem schönen Blick vom Hügel mit Blick auf …
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 236 m²
Erleben Sie zeitgenössischen Luxus in einem der renommiertesten Wohngebiete von Limassol. Di…
$2,15M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Ein stilvoller Komplex bestehend aus zwei Blöcken und vierzig acht Wohnungen befindet sich i…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche luxuriöse Wohnanlage in Limassol, perfekt positioniert i…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Das Projekt befindet sich in Ayios Tychonas in Limassol und besteht aus 12 luxuriösen Villen…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 398 m²
Diese bemerkenswerte Villa befindet sich in einer ruhigen, malerischen und prestigeträchtige…
$2,30M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Zum Verkauf: eine atemberaubende Wiederverkauf Wohnung in der wünschenswerten Agios Tychonas…
$455,167
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Eine neue Entwicklung in den schönsten Teilen von Limassol mit freiem Blick auf das Meer. Ha…
$437,211
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 330 m²
Luxus-Ultra moderne 4-Zimmer-Villa in Agios Tychonas Bereich von Limassol. Lassen Sie das u…
$3,72M
Eine Anfrage stellen
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 387 m²
Eine außergewöhnliche Hilltop Villa in der renommierten Agios Tychonas Gegend von Limassol b…
$3,40M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский

Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen