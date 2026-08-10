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Villen am Meer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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13 immobilienobjekte total found
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, eine außergewöhnliche Luxusvilla in Ayios Tychonas, …
$3,86M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 330 m²
Luxus-Ultra moderne 4-Zimmer-Villa in Agios Tychonas Bereich von Limassol. Lassen Sie das u…
$3,72M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 737 m²
Ein luxuriöses vier Schlafzimmer plus eins, Villa in den renommierten Agios Tychonas Hills s…
$5,59M
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TekceTekce
Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 571 m²
Ein Elite-Projekt von zwei luxuriösen Häusern in der privaten und ruhigen Gegend von Agios T…
$3,59M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Immobilienbeschreibung Entdecken Sie diese elegante und außergewöhnlich geräumige Villa mit…
$3,42M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, eine außergewöhnliche Luxusvilla in Ayios Tychonas, …
$3,86M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
$4,51M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 330 m²
Luxus-Ultra moderne 4-Zimmer-Villa in Agios Tychonas Bereich von Limassol. Lassen Sie das u…
$3,72M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 837 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Wohngegend von Ayios Tychonas, direkt an der Autob…
$4,51M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
PLOT SIZE:1234 SQM VILLA SIZE: 370 SQM ZUSAMMENFASSUNG : 240 M über dem Meeresspiegel Zwei E…
$6,31M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 737 m²
Ein luxuriöses vier Schlafzimmer plus eins, Villa in den renommierten Agios Tychonas Hills s…
$5,60M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 571 m²
Ein Elite-Projekt von zwei luxuriösen Häusern in der privaten und ruhigen Gegend von Agios T…
$3,59M
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Villa in Agios Tychonas, Zypern
Villa
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Diese außergewöhnliche zeitgenössische Residenz in der prestigeträchtigen Gegend von Agios T…
$2,24M
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Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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