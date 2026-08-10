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Wohnungen am Meer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
129
3 Zimmer
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85 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Agios Tychonas gelegen, bietet dieses elegante Apartmen…
$881,104
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$3,07M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
In der exklusiven Gegend von Agios Tychonas bietet diese raffinierte Ein-Zimmer-Wohnung im 4…
$857,608
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$3,02M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,49M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$2,52M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,16M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Ein neues Projekt von zwei luxuriösen Villen, gelegen in der renommierten Agios Tychonas Ber…
$3,86M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$2,42M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Direkt am Meer in einer der renommiertesten Küstenorte von Limassol, bietet diese außergewöh…
$6,35M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,41M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$2,42M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,49M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$2,67M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$2,52M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$2,67M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,86M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,04M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$2,80M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,45M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$3,70M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$3,70M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Ein neues Projekt von zwei luxuriösen Villen, gelegen in der renommierten Agios Tychonas Ber…
$3,86M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,10M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,10M
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,08M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$979,474
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,05M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$2,94M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$1,38M
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Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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