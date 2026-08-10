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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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penthäuser
9
1 Zimmer
79
2 Zimmer
129
3 Zimmer
82
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19 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Ein neues Projekt von zwei luxuriösen Villen, gelegen in der renommierten Agios Tychonas Ber…
$3,86M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Direkt am Meer in einer der renommiertesten Küstenorte von Limassol, bietet diese außergewöh…
$6,35M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Ein neues Projekt von zwei luxuriösen Villen, gelegen in der renommierten Agios Tychonas Ber…
$3,86M
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Zu verkaufen: Geräumige 2-Zimmer-Wohnung im Bau in Agios Tychon, bietet einen modernen Leben…
$749,009
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Direkt am Meer in einer der renommiertesten Küstenorte von Limassol, bietet diese außergewöh…
$8,85M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Zu verkaufen: Eine geräumige, moderne Wohnung im Bau in der gewünschten Gegend von Agios Tyc…
$768,599
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Zu verkaufen: Eine geräumige, moderne Wohnung im Bau in der gewünschten Gegend von Agios Tyc…
$768,599
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Direkt am Meer in einer der renommiertesten Küstenorte von Limassol, bietet diese außergewöh…
$6,34M
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Wohnung 5 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/5
Diese stilvolle 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in neuem modernen Gebäude derzeit unter Kondt…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Zu verkaufen: Geräumige 2-Zimmer-Wohnung im Bau in Agios Tychon, bietet einen modernen Leben…
$749,009
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Direkt am Meer in einer der renommiertesten Küstenorte von Limassol, bietet diese außergewöh…
$8,86M
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Wohnung 2 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Agios Tychonas, Limassol (Lemesos), Zypern
$247,588
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Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Agios Tychonas, Limassol (Lemesos), Zypern
$391,245
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Wohnung 6 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 837 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Agios Tychonas, Limassol (Lemesos), Zypern
$4,35M
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Wohnung 6 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 760 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Agios Tychonas, Limassol (Lemesos), Zypern
$5,98M
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Penthouse 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 3/3
🇩🇪 Apartment 302 — Geräumige 3-Schlafzimmer-Wohnung mit privater Dachterrasse und Bergblick …
$1,15M
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Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 3/3
🇩🇪 Apartment 301 — Geräumige 3-Zimmer-Wohnung in Evergreen 2, Limassol Wohnfläche: 122 m²…
$768,684
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Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Agios Tychonas, Limassol (Lemesos), Zypern
$686,587
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Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Agios Tychonas, Limassol (Lemesos), Zypern
$520,142
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Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

mit Garage
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