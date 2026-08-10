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Wohnungen mit Swimmingpool in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Zu verkaufen: eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung in Cypress Grove, bietet elegantes Familienleb…
$730,758
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zu verkaufen: eine stilvolle 1-Zimmer-Wohnung in Cypress Grove, die Komfort und Eleganz in L…
$319,412
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Wohnung 5 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/5
Diese stilvolle 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in neuem modernen Gebäude derzeit unter Kondt…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Wohnung 8 zimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 8 zimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Zimmer 8
Schlafräume 8
Fläche 579 m²
Stockwerk 18/23
Het penthouse "Emperor" beslaat zes verdiepingen en is het kroonjuweel van dit unieke projec…
$18,49M
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Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
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Wohnung 4 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Etagenzahl 8
EVERY PROPERTY ist mit dem SIGNATURE TOP STANDARD FINISHs:Halbfeste Parkettböden in jedem Zi…
$2,90M
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Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Fläche 178 m²
Zu verkaufen im Bau Penthouse-Wohnung mit drei Schlafzimmern und Dachgarten im Stadtzentrum …
$1,30M
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Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Fläche 198 m²
Zweistöckige Wohnung mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Gegend von Kolonaki - Provinz…
$1,29M
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Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Fläche 190 m²
$1,31M
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Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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