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Villen mit Pool in Famagusta, Zypern

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Agia Napa
63
Paralimni
168
Protaras
116
Deryneia
4
5 immobilienobjekte total found
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 191 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Luxurious Four-Bedroom Villas by the Sea in Protaras IMPERIAL JADE…
$754,318
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Villa in Paralimni, Zypern
Villa
Paralimni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Kapparis, Zypern
Villa
Kapparis, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 325 m²
This 5-bedroom villa in Semera Beachfront Residences offers a rare combination of beachfront…
$3,95M
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Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 601 m²
For sale: 5-bedroom villa in the exclusive Pliades development, Ayia Thekla, just steps from…
$1,77M
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Immobilienangaben in Famagusta, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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