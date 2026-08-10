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Villen mit Pool in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Fläche 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$464,923
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Villa 5 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa 5 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 5
Fläche 258 m²
Luxusvilla mit fünf Schlafzimmern im Bau zum Verkauf in Agios Tychonas - Provinz Limassol, m…
$1,57M
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Immobilienangaben in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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