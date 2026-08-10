Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

;
13 immobilienobjekte total found
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 555 m²
Eine außergewöhnliche Luxus-Villa mit 5 Schlafzimmern auf einem erhöhten, sanft abfallenden …
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Auf den Panoramahügeln von Agios Athanasios oberhalb von Limassol ist dieses außergewöhnlich…
$3,59M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 973 m²
Entdecken Sie eine exklusive Sammlung von luxuriösen dreistufigen Villen auf expansive 955-1…
$5,19M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 603 m²
Eine außergewöhnliche Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern, die auf einem erhöhten, sanft abfallen…
$2,42M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Zu verkaufen: eine geräumige freistehende Villa in der begehrten Gegend von Agios Athanasios…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 670 m²
Diese hervorragende Eigenschaft wurde nach sehr hohen Spezifikationen gebaut und bietet Pano…
$4,93M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 973 m²
Entdecken Sie eine exklusive Sammlung von luxuriösen dreistufigen Villen auf expansive 955-1…
$5,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Diese hervorragende Eigenschaft wurde nach sehr hohen Spezifikationen gebaut und bietet Priv…
$6,88M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Luxus Smart Home mit Panoramablick auf das Meer Eigenschaften des Objekts: Schlafzimmer: 6 g…
$5,16M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 555 m²
Eine außergewöhnliche Luxus-Villa mit 5 Schlafzimmern auf einem erhöhten, sanft abfallenden …
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Freistehende Ecke 5 Schlafzimmer Villa in der gesuchten Lage von Agios Athanasios, einfach z…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Auf den Panoramahügeln von Agios Athanasios oberhalb von Limassol ist dieses außergewöhnlich…
$3,58M
Eine Anfrage stellen
Villa in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 603 m²
Eine außergewöhnliche Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern, die auf einem erhöhten, sanft abfallen…
$2,42M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen