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Wohnimmobilien in Dali, Zypern

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38 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Haus 4 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
For sale — 3 bedroom modern residence in Carolina Park, Latsia. This newly built home featu…
$407,900
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Villa in Dali, Zypern
Villa
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
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Haus 5 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Das Haus befindet sich im "Carolina Park" Bereich, in der Nähe des Laiki Sporting Club, in e…
$823,964
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Einführung einer bevorstehenden Entwicklung eines kleinen, zweistöckigen Wohnungsbaus in Kal…
$189,081
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Haus 4 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 435 m²
Zweistöckiges Einfamilienhaus mit Keller in Dali. Das Haus hat eine überdachte Fläche von 24…
$474,543
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Haus 4 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
"House 114" befindet sich in Dali, Nicosia, steht als angesehene 3-Zimmer-Residenz zum Verka…
$355,409
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Diese neu im Bau 3 Schlafzimmer Luxusresidenz verkörpert modernes Design und Funktionalität.…
$366,344
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Haus 4 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Einfamilienhaus mit vier Schlafzimmern, erbaut im Jahr 2000, komplett renoviert. Es ist auf …
$767,302
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Haus 5 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 850 m²
Luxus Villa mit 5 Schlafzimmern in Dali, Nicosia. Die Anlage ist 7 Jahre alt und verfügt übe…
$1,30M
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Wohnung 4 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4
Fläche 136 m²
Es steht im Bau eines Apartments mit vier Schlafzimmern in der Provinz Germasogeia - Limasso…
$783,909
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Wohnung 1 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 1
Fläche 58 m²
Luxury one bedroom apartment for sale under construction in Aglantzia - Nicosia province, wi…
$107,881
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Ferienhaus 4 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Ferienhaus 4 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4
Fläche 300 m²
Ein unabhängiges Haus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Agios Tychonas - Lim…
$792,638
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Wohnung 4 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4
Fläche 137 m²
Apartment mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Germasogeia - Limassol, mit 135 …
$798,098
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Wohnung 1 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 1
Fläche 71 m²
Gebrauchte Wohnung mit einem Schlafzimmer zum Verkauf in der Provinz Kaparis - Famagusta. Di…
$94,024
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Zimmer 5 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 5 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 5
Fläche 282 m²
Unabhängiges Luxushaus mit fünf Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Germasogeia - Limas…
$800,790
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Zimmer 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 167 m²
Modernes unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Agios Trimithias - Provinz …
$235,232
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Wohnung 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 168 m²
Three bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in City Cente…
$790,781
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Wohnung 1 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 1
Fläche 64 m²
One bedroom apartment for sale in Lakatamia - Nicosia province, on the 1st floor of a three-…
$94,984
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Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 101 m²
Two bedroom apartment under construction with for sale in Agia Fila - Limassol Province, wit…
$232,586
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Ferienhaus 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Ferienhaus 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca distri…
$265,262
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Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 112 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung im Bau in Dasoupoli - Provinz Nikosia, mit 83 qm. überdachte Innenfläche…
$244,959
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Wohnung 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 131 m²
Zu verkaufen im Bau eines Drei-Zimmer-Apartments in Agios Athanasios - Provinz Limassol, mit…
$782,930
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Ferienhaus 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Ferienhaus 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 180 m²
Gebrauchtes unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Aradippou - …
$240,237
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Wohnung 4 zimmer in Dali, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Dali, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Dali, Nicosia, Zypern
$350,820
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Zimmer 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 167 m²
Modernes unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Agios Trimithias - Provinz …
$232,837
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Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 156 m²
$815,865
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Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 117 m²
For sale under construction two bedroom floor apartment in Faneromeni - Larnaka province. It…
$264,261
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Wohnung 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 190 m²
Three bedroom whole floor apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Provi…
$800,790
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Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 156 m²
$771,989
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Wohnung 1 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 1
Fläche 57 m²
Luxury one bedroom apartment for sale under construction in Aglantzia - Nicosia province, wi…
$108,465
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Immobilienangaben in Dali, Zypern

mit Garten
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