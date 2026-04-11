Wohnung in einem Neubau Time Square 10 Ocean View

Time Square 10 Ocean View — Flagship Coastal Investment Project in Sihanoukville 🌊🏙

Time Square 10 Ocean View ist ein Flaggschiff Wohnentwicklung in Sihanoukville, Kambodscha, nur 300 Meter vom Strand Otres entfernt.

Das Projekt kombiniert modernes Design, Premium-Standort und starkes Investitionspotenzial und bietet einen küstennahen Lebensstil mit Panoramablick.

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🏡 Über das Projekt

Die Entwicklung bietet eine Reihe von Einheitstypen:

• 1-Schlafzimmer (~50 m2)

• 3-Zimmer-Einheiten (bis 140 qm)

• geräumige 4-Zimmer-Duplexe (~200 qm)

Schlüsselmerkmale:

🌊 Blick auf die Stadt

🏙 Hochflureinheiten

📐 Funktionslayouts

🌬 optimale Orientierung (reduzierte Wärmebelastung)

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📍 Lage — Sihanoukville (Otres Beach)

Erster Standort mit ausgezeichneter Anbindung:

🏖 300 m zum Strand Otres

🏙 5–7 Minuten ins Stadtzentrum

✈ 20 Minuten zum internationalen Flughafen

🚢 20 Minuten zum Inselterminal

🌴 15 Minuten bis zur Bucht der Lichter

Zusatzzugang:

🚗 ~2.5 Stunden zu Phnom Penh (Expressway)

✈ ~40 Minuten zu Siem Reap (Angkor Wat)

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💼 Investitionshighlights

Sihanoukville entwickelt sich schnell wie:

📦 ein strategisches Logistikzentrum (RCEP)

🏢 ein Zentrum mit mehreren SEZs (besondere Wirtschaftszonen)

🎰 ein lizenziertes Casino-Destination (oft im Vergleich zu Macau)

Das schafft:

📈 starkes Kapitalwachstumspotenzial

🏨 hohe Mietnachfrage

💰 attraktive ROI-Möglichkeiten

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🔥 Sonderangebote

Bis zu 14% Rabatt auf ausgewählte Einheiten

📌 3BR-Einheiten (140 qm, Diamond Tower):

begrenzte Verfügbarkeit mit Panoramablick und reduziertem Preis pro qm

📌 1-Schlafzimmer (50 m2):

• Preis reduziert von $81,313 auf $73,181

• Hochgeschoss + Meerblick

• hochflüssiger Einheitstyp

📌 4-Zimmer-Duplex (200 m2):

• Preis: $311,850 (nach 10% Rabatt)

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💳 Zahlungsplan

• Reservierung: $500

• 20% Anzahlung

• 40 %-Installation über 40 Monate

• 40% nach Fertigstellung oder Entwicklerfinanzierung bis 10 Jahre (10%)

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Time Square 10 Ocean View bietet eine leistungsstarke Kombination aus küstennahem Lebensstil, Status und hohem Ertrags-Investitionspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Märkte Südostasiens. 🌊✨