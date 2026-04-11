  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Sihanoukville
  4. Wohnung in einem Neubau Time Square 10 Ocean View

Wohnung in einem Neubau Time Square 10 Ocean View

Sihanoukville, Kambodscha
von
$73,181
MwSt.
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 35118
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.04.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Khaet Preah Sihanouk
  • Nachbarschaft
    Preah Sihanouk Municipality
  • Stadt
    Sihanoukville

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    32

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Time Square 10 Ocean View — Flagship Coastal Investment Project in Sihanoukville 🌊🏙

Time Square 10 Ocean View ist ein Flaggschiff Wohnentwicklung in Sihanoukville, Kambodscha, nur 300 Meter vom Strand Otres entfernt.

Das Projekt kombiniert modernes Design, Premium-Standort und starkes Investitionspotenzial und bietet einen küstennahen Lebensstil mit Panoramablick.

---

🏡 Über das Projekt

Die Entwicklung bietet eine Reihe von Einheitstypen:

• 1-Schlafzimmer (~50 m2)
• 3-Zimmer-Einheiten (bis 140 qm)
• geräumige 4-Zimmer-Duplexe (~200 qm)

Schlüsselmerkmale:

🌊 Blick auf die Stadt
🏙 Hochflureinheiten
📐 Funktionslayouts
🌬 optimale Orientierung (reduzierte Wärmebelastung)

---

📍 Lage — Sihanoukville (Otres Beach)

Erster Standort mit ausgezeichneter Anbindung:

🏖 300 m zum Strand Otres
🏙 5–7 Minuten ins Stadtzentrum
✈ 20 Minuten zum internationalen Flughafen
🚢 20 Minuten zum Inselterminal
🌴 15 Minuten bis zur Bucht der Lichter

Zusatzzugang:

🚗 ~2.5 Stunden zu Phnom Penh (Expressway)
✈ ~40 Minuten zu Siem Reap (Angkor Wat)

---

💼 Investitionshighlights

Sihanoukville entwickelt sich schnell wie:

📦 ein strategisches Logistikzentrum (RCEP)
🏢 ein Zentrum mit mehreren SEZs (besondere Wirtschaftszonen)
🎰 ein lizenziertes Casino-Destination (oft im Vergleich zu Macau)

Das schafft:

📈 starkes Kapitalwachstumspotenzial
🏨 hohe Mietnachfrage
💰 attraktive ROI-Möglichkeiten

---

🔥 Sonderangebote

Bis zu 14% Rabatt auf ausgewählte Einheiten

📌 3BR-Einheiten (140 qm, Diamond Tower):
begrenzte Verfügbarkeit mit Panoramablick und reduziertem Preis pro qm

📌 1-Schlafzimmer (50 m2):
• Preis reduziert von $81,313 auf $73,181
• Hochgeschoss + Meerblick
• hochflüssiger Einheitstyp

📌 4-Zimmer-Duplex (200 m2):
• Preis: $311,850 (nach 10% Rabatt)

---

💳 Zahlungsplan

• Reservierung: $500
• 20% Anzahlung
• 40 %-Installation über 40 Monate
• 40% nach Fertigstellung oder Entwicklerfinanzierung bis 10 Jahre (10%)

---

Time Square 10 Ocean View bietet eine leistungsstarke Kombination aus küstennahem Lebensstil, Status und hohem Ertrags-Investitionspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Märkte Südostasiens. 🌊✨

Standort auf der Karte

Sihanoukville, Kambodscha

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Time
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,197
MwSt.
Wohngebäude Time Square 9
Phnom Penh, Kambodscha
von
$147,200
MwSt.
Wohnanlage Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$50,000
Wohnanlage Sianukvil
Sihanoukville, Kambodscha
von
$47,823
MwSt.
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Kambodscha
von
$57,200
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodscha
von
$73,181
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude Time Square 9
Wohngebäude Time Square 9
Wohngebäude Time Square 9
Wohngebäude Time Square 9
Wohngebäude Time Square 9
Alle anzeigen Wohngebäude Time Square 9
Wohngebäude Time Square 9
Phnom Penh, Kambodscha
von
$147,200
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 36
Time Square 9 — Gatsby-Inspirierter Luxusturm in BKK1, Phnom Penh 🏙✨Time Square 9 ist eine markante Wohnentwicklung im renommierten Stadtteil BKK1 von Phnom Penh, Kambodscha.Inspiriert von der Eleganz der Großen Gatsby-Ära, spiegelt das Projekt Art Deco Design, raffinierte Details und ein Ge…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Kingston Royale
Wohnanlage Kingston Royale
Wohnanlage Kingston Royale
Wohnanlage Kingston Royale
Wohnanlage Kingston Royale
Alle anzeigen Wohnanlage Kingston Royale
Wohnanlage Kingston Royale
Khan Daun Penh, Kambodscha
von
$68,559
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 36
Dies ist eine moderne Business-Klasse Wohnanlage im Zentrum von Phnom Penh.Das Projekt wird von einem erfahrenen Entwicklerteam aus Kambodscha umgesetzt, das eine Reihe von Großprojekten erfolgreich abgeschlossen hat.Ziel ist es, eine ausgewogene Kombination aus Eleganz, Komfort und erschwin…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Alle anzeigen Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Wohnanlage Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$125,074
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 45
Fläche 37–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sind Sie auf der Suche nach passiven Einkommen im Ausland ohne Risiko? Vorbereitete Wohnung in Asien mit 5* Management und garantierte Rentabilität. SMART-Technologie, LUX-Ebene. Schlüsselfertige Möbel und Maschinen. Plumbing - Deutschland, Schweiz. Blick auf den Osten❤️Die Wohnungen in der …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
221,522
Wohnung
37.0
125,000
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen