Wohnung in einem Neubau Time Square 10 Ocean View

Time Square 10 Ocean View — Flagship Coastal Investment Project in Sihanoukville 🌊🏙
Time Square 10 Ocean View ist ein Flaggschiff Wohnentwicklung in Sihanoukville, Kambodscha, nur 300 Meter vom Strand Otres entfernt.
Das Projekt kombiniert modernes Design, Premium-Standort und starkes Investitionspotenzial und bietet einen küstennahen Lebensstil mit Panoramablick.
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🏡 Über das Projekt
Die Entwicklung bietet eine Reihe von Einheitstypen:
• 1-Schlafzimmer (~50 m2)
• 3-Zimmer-Einheiten (bis 140 qm)
• geräumige 4-Zimmer-Duplexe (~200 qm)
Schlüsselmerkmale:
🌊 Blick auf die Stadt
🏙 Hochflureinheiten
📐 Funktionslayouts
🌬 optimale Orientierung (reduzierte Wärmebelastung)
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📍 Lage — Sihanoukville (Otres Beach)
Erster Standort mit ausgezeichneter Anbindung:
🏖 300 m zum Strand Otres
🏙 5–7 Minuten ins Stadtzentrum
✈ 20 Minuten zum internationalen Flughafen
🚢 20 Minuten zum Inselterminal
🌴 15 Minuten bis zur Bucht der Lichter
Zusatzzugang:
🚗 ~2.5 Stunden zu Phnom Penh (Expressway)
✈ ~40 Minuten zu Siem Reap (Angkor Wat)
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💼 Investitionshighlights
Sihanoukville entwickelt sich schnell wie:
📦 ein strategisches Logistikzentrum (RCEP)
🏢 ein Zentrum mit mehreren SEZs (besondere Wirtschaftszonen)
🎰 ein lizenziertes Casino-Destination (oft im Vergleich zu Macau)
Das schafft:
📈 starkes Kapitalwachstumspotenzial
🏨 hohe Mietnachfrage
💰 attraktive ROI-Möglichkeiten
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🔥 Sonderangebote
Bis zu 14% Rabatt auf ausgewählte Einheiten
📌 3BR-Einheiten (140 qm, Diamond Tower):
begrenzte Verfügbarkeit mit Panoramablick und reduziertem Preis pro qm
📌 1-Schlafzimmer (50 m2):
• Preis reduziert von $81,313 auf $73,181
• Hochgeschoss + Meerblick
• hochflüssiger Einheitstyp
📌 4-Zimmer-Duplex (200 m2):
• Preis: $311,850 (nach 10% Rabatt)
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💳 Zahlungsplan
• Reservierung: $500
• 20% Anzahlung
• 40 %-Installation über 40 Monate
• 40% nach Fertigstellung oder Entwicklerfinanzierung bis 10 Jahre (10%)
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Time Square 10 Ocean View bietet eine leistungsstarke Kombination aus küstennahem Lebensstil, Status und hohem Ertrags-Investitionspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Märkte Südostasiens. 🌊✨