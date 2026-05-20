Aufenthalt Time Square 7 – Modern High-Rise Living in Toul Kork

Megakim World Corp. präsentiert Time Square 7, ein hochauflösendes Kondominium der neuen Generation im schnell wachsenden Stadtteil Toul Kork von Phnom Penh.

Dieses für moderne urbane Lebensweisen konzipierte Projekt kombiniert Erschwinglichkeit, Funktionalität und ein starkes Investitionspotenzial in einem der begehrtesten Orte der Stadt.

Standort

An den Straßen 335, 538 und 540 gelegen, genießen die Bewohner einfachen Zugang zur TK Avenue, AEON Mall 2, internationalen Schulen, Cafés und Restaurants.

Gebäudeübersicht

49 Etagen

Duplex-Einheiten (35F–47F)

Klassische Residenzen (8F–33F)

Club Stock (34F)

Infinity Pool & Sky Fitness (48F)

Sky Lounge (49F)

Parken + Einzelhandel + Lifestyle-Einrichtungen

Schlüsselvorstellungen

Infinity sky pool & sky fitness

Kino, Kegelbahn und Lounge

Joggingbahn, BBQ Bereich, Kinderzone & Co-Küche

Golfkontur und Erholungsräume

Ein kompletter Lifestyle-Turm kombiniert Komfort, Komfort und langfristigen Investitionswert im Herzen von Toul Kork.