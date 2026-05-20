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Aufenthalt Time Square 7 – Modern High-Rise Living in Toul Kork

Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
von
$90,000
von
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ID: 36768
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Toul Kork
  • Dorf
    Sangkat Boeung Kak Ti Muoy
  • Adresse
    Street 335

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    49

Über den Komplex

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Megakim World Corp. präsentiert Time Square 7, ein hochauflösendes Kondominium der neuen Generation im schnell wachsenden Stadtteil Toul Kork von Phnom Penh.

Dieses für moderne urbane Lebensweisen konzipierte Projekt kombiniert Erschwinglichkeit, Funktionalität und ein starkes Investitionspotenzial in einem der begehrtesten Orte der Stadt.

Standort

An den Straßen 335, 538 und 540 gelegen, genießen die Bewohner einfachen Zugang zur TK Avenue, AEON Mall 2, internationalen Schulen, Cafés und Restaurants.

Gebäudeübersicht

  • 49 Etagen
  • Duplex-Einheiten (35F–47F)
  • Klassische Residenzen (8F–33F)
  • Club Stock (34F)
  • Infinity Pool & Sky Fitness (48F)
  • Sky Lounge (49F)
  • Parken + Einzelhandel + Lifestyle-Einrichtungen

Schlüsselvorstellungen

  • Infinity sky pool & sky fitness
  • Kino, Kegelbahn und Lounge
  • Joggingbahn, BBQ Bereich, Kinderzone & Co-Küche
  • Golfkontur und Erholungsräume

Ein kompletter Lifestyle-Turm kombiniert Komfort, Komfort und langfristigen Investitionswert im Herzen von Toul Kork.

Standort auf der Karte

Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha

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