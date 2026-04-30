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Wohnung in einem Neubau Time Castle XI

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha
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ID: 35229
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Boeng Keng Kang
  • Dorf
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei
  • Adresse
    Street 113

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2030
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    39

Über den Komplex

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Time Castle XI — Ein architektonisches Wahrzeichen im Bezirk Phnom Penh BKK3 🏙✨

Zeit Schloss XI ist ein moderner Wohnhimmelkrater im Geschäftszentrum von Phnom Penh (BK3), nur 300 Meter von renommierten BKK1 entfernt.

Das Projekt kombiniert ikonische Architektur, erstklassige Lage und starkes Investitionspotenzial und schafft einen neuen Maßstab für das urbane Leben.

---

📍 Standort — BKK3 (Erweiterung BKK1)

BKK3 gilt als natürliche Erweiterung von BKK1, einer der renommiertesten Gegenden der Stadt:

🏙 Geschäftszentrum
🏨 50+ Hotels
🍽 70+ Restaurants & 80 Cafés
🏢 starke kommerzielle Umwelt

Begrenzte Wohnversorgung führt zu:

📈 Kapitalwachstumspotenzial
💰 hohe Mietnachfrage

---

🏡 Über das Projekt

Time Castle XI ist ein modernes Hochhaus mit:

• 39 Etagen
• 390 Einheiten (1–2 Schlafzimmer)
• Parkplatz (2F–6F)
• Lobby (Erdgeschoss)

Dachanlagen:

🏊 Himmelswasser
🍸 Himmelsraum
🏋️ Sky Fitness
👶 Kinderbereich
🌿 Wander- und Erholungsräume

---

🏛 Architekturkonzept

Das von Dominique Desment entworfene Projekt stellt ein einzigartiges Konzept vor:

🔲 starre Strukturgitter
⭕ „zweite Haut“ — perforierte organische Fassade

Das Gebäude interagiert mit Licht:

☀ Tageszeit — weiche Lichtdiffusion
🌙 Nacht — glühende „Feuerfliege“ Wirkung

Die Architektur schafft Bewegung, Tiefe und emotionale Wirkung.

---

🌴 Projekt Höhepunkte

✔ ikonisches Design
✔ zentrale Lage
✔ starkes Investitionspotenzial
✔ begrenzte Wohnversorgung
✔ Stadtleben mit Privatsphäre

---

💳 Zahlungsplan

• 20% Anzahlung
• 35% Installation über 35 Monate
• 45% nach Abschluss oder bis zu 10-Jahres-Finanzierung (10%)

🎯 Sonderangebot

🔥 10% Rabatt verfügbar auf aktuelle Stufe

---

Time Castle XI ist mehr als ein Wohnturm.
Es ist eine Aussage über Architektur, Status und zukünftige Investitionen in Phnom Penh. ✨

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodscha

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Fläche, m²
Kosten, USD
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