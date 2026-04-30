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Wohnkomplex Time Square 9: The Gatsby Residence – BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
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$87,760
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ID: 35411
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 299
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Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Boeng Keng Kang
  • Dorf
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir
  • Adresse
    Street 278, 1 8 a Angkor India

Objekteigenschaften

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

...
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 60.0
Preis pro m², USD 1,463
Wohnungspreis, USD 87,760
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 90.0
Preis pro m², USD 1,667
Wohnungspreis, USD 150,000
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 130.0
Preis pro m², USD 1,692
Wohnungspreis, USD 219,960
Wohnungen 4 zimmer
Fläche, m² 190.0
Preis pro m², USD 1,672
Wohnungspreis, USD 317,720

Standort auf der Karte

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha

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