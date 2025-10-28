Wohnung in einem Neubau Burgas

Entdecken Sie "SELENA" - Ihr neues Zuhause in Burgas!

Wir präsentieren Ihnen den Wohnkomplex "SELENA" - ein modernes Projekt,

Das Hotel liegt in der malerischen und dynamisch sich entwickelnden Gegend von Meden Rudnik,

Gebiet B, Burgas. SELENA bietet die perfekte Kombination aus Komfort, Qualität

und Erschwinglichkeit, eine große Wahl zum Leben oder Investieren.

Vorteile von Standort und Infrastruktur:

Der Wohnkomplex "SELENA" befindet sich in einem Bereich mit gut ausgebauter Infrastruktur.

Die Nähe zu den wichtigsten Transport Arterien der Stadt bietet einfachen Zugang zur

Alle notwendigen Einrichtungen. Es gibt Kindergärten zu Fuß und

Dies macht das Gebiet ideal für Familien mit Kindern. Zusätzlich, danke

Von den Fenstern vieler Apartments genießen Sie einen atemberaubenden Blick

zum See und zum Meer, eine Atmosphäre der Ruhe und Gemütlichkeit zu schaffen.

Eine Vielzahl von Layouts und verfügbaren Bereichen:

SELENA bietet eine breite Palette von Apartments mit Berücksichtigung

Moderne Anforderungen an Komfort und Funktionalität:

• Studios: ab 36,53 qm

• 1 Schlafzimmer Wohnungen: von 48.61 qm.

2 Schlafzimmer Wohnungen: von 68.51 qm.



Vorzügliche Übernahmebedingungen:

Wir bieten attraktive Bedingungen für den Kauf Ihrer Träume:

• Preis: ab 990 Euro pro Quadratmeter.

• Raten: Profitieren Sie von interessanten Raten bis zum Ende

Bau, unterteilt in 8 bequeme Stufen. Die Anzahlung beträgt nur 10%.

Bauzeit:

Der Bau beginnt im März 2026 und die Fertigstellung wird Anfang 2028 erwartet. Dies gibt Ihnen viel Zeit zu planen und vorzubereiten, in Ihr neues Zuhause zu bewegen.



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Promising Areas von Burgas! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.