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Wohnung in einem Neubau Burgas

Burgas, Bulgarien
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$42,386
MwSt.
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ID: 36527
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Burgas
  • Nachbarschaft
    Burgas
  • Adresse
    bl 112

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Über den Komplex

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Entdecken Sie "SELENA" - Ihr neues Zuhause in Burgas!
Wir präsentieren Ihnen den Wohnkomplex "SELENA" - ein modernes Projekt,
Das Hotel liegt in der malerischen und dynamisch sich entwickelnden Gegend von Meden Rudnik,
Gebiet B, Burgas. SELENA bietet die perfekte Kombination aus Komfort, Qualität
und Erschwinglichkeit, eine große Wahl zum Leben oder Investieren.
Vorteile von Standort und Infrastruktur:
Der Wohnkomplex "SELENA" befindet sich in einem Bereich mit gut ausgebauter Infrastruktur.
Die Nähe zu den wichtigsten Transport Arterien der Stadt bietet einfachen Zugang zur
Alle notwendigen Einrichtungen. Es gibt Kindergärten zu Fuß und
Dies macht das Gebiet ideal für Familien mit Kindern. Zusätzlich, danke
Von den Fenstern vieler Apartments genießen Sie einen atemberaubenden Blick
zum See und zum Meer, eine Atmosphäre der Ruhe und Gemütlichkeit zu schaffen.
Eine Vielzahl von Layouts und verfügbaren Bereichen:
SELENA bietet eine breite Palette von Apartments mit Berücksichtigung
Moderne Anforderungen an Komfort und Funktionalität:
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2 Schlafzimmer Wohnungen: von 68.51 qm.


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Bauzeit:
Der Bau beginnt im März 2026 und die Fertigstellung wird Anfang 2028 erwartet. Dies gibt Ihnen viel Zeit zu planen und vorzubereiten, in Ihr neues Zuhause zu bewegen.


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