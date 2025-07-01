Wohnung in einem Neubau ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI

Sweti Wlas, Bulgarien

🌊 FAIRVIEW VLAS - ein neues Haus am Meer in St. Vlas!🏡 Gemütlicher Boutique-Komplex nur 400 Meter vom Strand entfernt!🔹 Modernes 5-stöckiges Gebäude🔹 Nur 10 Apartments - für diejenigen, die Privatsphäre schätzen🔹 Ferienwohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern (von 58 m2 bis 110 m2)🔹 Geräumige Ter…