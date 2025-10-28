  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Solemare by the Sea

Aheloy, Bulgarien
von
$64,926
MwSt.
;
6
ID: 33274
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

Standort

  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Burgas
  • Nachbarschaft
    Pomorie
  • Stadt
    Aheloy

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Diese Wohnanlage besteht aus 174 Wohnungen, einschließlich Studios, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, alle nach hohen Standards entworfen. Das Projekt verfügt über eine umfangreiche Business- und Freizeitinfrastruktur, um eine Vielzahl von Bewohnern und Besuchern, ob sie für Freizeit oder Geschäft besuchen.

Das Gebäude selbst vereint europäische und zeitgenössische architektonische Einflüsse, die höchsten Standards jeder Kenner von Schönheit und Komfort, kombiniert mit der Funktionalität und Bequemlichkeit der modernen Technologie.

Fertigstellung des Baus vor Mai 2026.

Schlüsselmerkmale und Ausstattungen

- Großer Außenpool

- Voll ausgestattetes Fitnessstudio

- Luxuriöses Spa-Center

- Restaurant

- Poolbar

- Kinderclub

- Convenience Shops

- Empfang

- 24-Stunden-Sicherheit

- Konferenzhallen

Standort auf der Karte

Aheloy, Bulgarien
