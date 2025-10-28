Wohnung in einem Neubau Solemare by the Sea

Diese Wohnanlage besteht aus 174 Wohnungen, einschließlich Studios, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, alle nach hohen Standards entworfen. Das Projekt verfügt über eine umfangreiche Business- und Freizeitinfrastruktur, um eine Vielzahl von Bewohnern und Besuchern, ob sie für Freizeit oder Geschäft besuchen.

Das Gebäude selbst vereint europäische und zeitgenössische architektonische Einflüsse, die höchsten Standards jeder Kenner von Schönheit und Komfort, kombiniert mit der Funktionalität und Bequemlichkeit der modernen Technologie.

Fertigstellung des Baus vor Mai 2026.

Schlüsselmerkmale und Ausstattungen

- Großer Außenpool

- Voll ausgestattetes Fitnessstudio

- Luxuriöses Spa-Center

- Restaurant

- Poolbar

- Kinderclub

- Convenience Shops

- Empfang

- 24-Stunden-Sicherheit

- Konferenzhallen