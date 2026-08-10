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Penthäuser in Qark Vlora, Albanien

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25 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Cuke, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 251 m²
Stockwerk 5/5
Ort:Die Wohnung befindet sich in der Butrint Street, einer der beliebtesten Gegenden der Tou…
$583,942
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Penthouse 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 4
Luxus Penthouse mit Panoramablick auf das Meer in Uji i Ftohte, Vlore: Eine exklusive Invest…
$541,305
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Century 21 Eon
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/5
Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen – Kapitalanlage. Perfekt…
$450,361
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Albania Property Group
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Penthouse 4 zimmer in Gjashte, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
✅ Preis: 260.000 Euro (verhandelbar)✅ Lage: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Fläche: 175m2Die…
$299,992
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NEXT REAL ESTATE
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Stockwerk 12/12
Anlageobjekt – Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Suchen S…
$668,496
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Albania Property Group
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Penthouse in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 400 m²
Stockwerk 12
🏡🔑 FOR SALE PAPAFINGO AT FLAMURTARI STADIUM, VLORE 💰 Price: €250,000 🏗 400 m² constructi…
$291,393
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DES Real Estate
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Penthouse 3 zimmer in Orikum, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Stockwerk 7/7
Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Suchen Sie Ihr perfektes Traumhaus…
$692,288
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Albania Property Group
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 12/12
Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in Lungomare, Vlora, Albanien – Ideal als Kapitalanlage. …
$466,365
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Albania Property Group
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 4/4
LUXURY PENTHOUSE FÜR VERKAUFEN MIT ANGEBOTEN SEA VIEW, INCLUDING GARAGE!Luxus Penthouse zum …
$490,151
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Century 21 Marina
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Penthouse 6 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 6 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk 5/5
Manche Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, nach einem Ort zu suchen, der noch eine M…
$456,378
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Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/6
Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Dieses traumhafte Penthouse mit Me…
$299,327
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Albania Property Group
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Penthouse 2 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 6/6
Urban Verde Residence 13 Apartments verfügbar, 2-Zimmer- und 1-Zimmer-Wohnungen! Die Resid…
$184,242
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Penthouse 5 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 392 m²
Stockwerk 6/6
Sky Beachfront Penthouse in Saranda | 20 Stockwerke über MeeresspiegelABOVE ALL ELSEStehen S…
$867,759
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Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 3 zimmer in Cuke, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
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Penthouse 2 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 5/6
Urban Verde Residence13 Apartament verfügbar, 2-Zimmer-Wohnungen und 1-Zimmer-Wohnungen!Das …
$287,811
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Stockwerk 4/4
Neues Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Vlora besticht durch seine u…
$763,651
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Albania Property Group
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Penthouse 3 zimmer in Orikum, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Wir präsentieren Ihnen das neueste Projekt im Orikum-Gebiet, The Verdant Terraces. Ein moder…
$405,668
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NEXT REAL ESTATE
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Penthouse in Saranda, Albanien
Penthouse
Saranda, Albanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 6/6
Stell dir vor, du steigst vom warmen Sand direkt in dein privates Refugium – in weniger als …
$611,472
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Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 2 zimmer in Saranda, Albanien
Penthouse 2 zimmer
Saranda, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 6/6
Urban Verde Residence13 Apartament verfügbar, 2-Zimmer-Wohnungen und 1-Zimmer-Wohnungen!Das …
$320,687
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Penthouse 6 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk 7/7
LUXURY PENTHOUSE FOR SALE WITH STUNNING VIEWS OF THE BAY OF VLORA!   An exclusive p…
$1,38M
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Century 21 Marina
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Penthouse 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 264 m²
Stockwerk 6/6
Luxuriöses Penthouse mit Meerblick in der Altstadt von Vlora an der Albanischen Riviera zu v…
$778,463
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 9/9
🌆🏡 VERKAUF 2+1+2 PENTHOUSE NEAR "HALIM XHELO" SCHOOL, VLORA💶 Preis: 187.000 Euro/Gesamt📐 Flä…
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International real estate agency Habita
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Penthouse 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
LOFT ZUM VERKAUF AM BOULEVARD „ISMAIL QEMALI“, VLORE ✅ Private Etage ✅ Aufzug ✅ 2 priva…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 10/10
🔑🏡 VERKAUF PENTHOUSE 2+1 IN TRANSBALKANIKE, VLORA💶 Preis: 135.000 Euro/Gesamt📐 Fläche: 123 m…
$153,016
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DES Real Estate
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 4
PENTHOUSE FÜR SALE IN UJË TË FTOHTË,VLORË!Preis: 395.000 EuroOberfläche: 140 m2/GesamtLage: …
$453,946
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Immobilienangaben in Qark Vlora, Albanien

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