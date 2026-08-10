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Häuser in Qark Vlora, Albanien

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Saranda
5
Orikum
22
Vlora
108
Himare
44
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213 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
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Reihenhaus 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 388 m²
Etagenzahl 1
Privathaus zum Verkauf in Vlora, Albanische Riviera – Strandnah, Kapitalanlage. Wenn Sie nur…
$322,878
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Albania Property Group
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Villa 7 zimmer in Kanine, Albanien
Villa 7 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villa mit privatem Garten in Kanina, Vlora, Albanische Riviera zu verkaufen. Nur wenige Minu…
$345,941
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Albania Property Group
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$184,920
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International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$249,670
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International real estate agency Habita
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Haus 3 zimmer in Panaje, Albanien
Haus 3 zimmer
Panaje, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
🏡 PRIVATE HOUSE FOR SALE IN PANAJA, VLORA.💰 PREIS: 45.000 EURO / INSGESAMT📐 Angaben zum Eige…
$51,775
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DES Real Estate
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$343
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International real estate agency Habita
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Villa 5 zimmer in Cuke, Albanien
Villa 5 zimmer
Cuke, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Villa zu verkaufen in kleine touristische Dorf in Saranda,AlbaniaVilla ist in erster Linie m…
$1,02M
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Haus 4 zimmer in Tragjas, Albanien
Haus 4 zimmer
Tragjas, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Privathaus mit zwei Etagen in Tragjas, Vlora, Albanien, zu verkaufen. Das Haus liegt im südl…
$351,349
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Albania Property Group
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Villa 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Die Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gebiete der albanischen Küste. Diese moder…
$636,662
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Luxuriöse Maisonette-Wohnung mit Pool in Radhime, Vlora, Albanien zu verkaufen. Erleben Sie …
$247,890
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Albania Property Group
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Villa 6 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Villa 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 268 m²
Etagenzahl 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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DES Real Estate
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$240,505
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Haus 3 zimmer in Drimadhe, Albanien
Haus 3 zimmer
Drimadhe, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
In einem der gefragtesten Reiseziele der albanischen Riviera wird eine luxuriöse Villa zum V…
$1,98M
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
$85,323
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International real estate agency Habita
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Erleben Sie den Inbegriff des Luxuslebens in Vlora, Albanien, in dieser atemberaubenden drei…
$2,904
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International real estate agency Habita
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 500 m²
Private villa in the hills for sale. It is located in a very quiet area of Vlora and close t…
$576,571
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Haus 3 zimmer in Kote, Albanien
Haus 3 zimmer
Kote, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
🔑🏘 VERKAUF PRIVATE HAUS + LAND IN KOTË, VLORA.💸 Preis: 65.000 Euro/Gesamt📍 Standort: Kotë, V…
$75,105
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DES Real Estate
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Villa in Bashkia Vlore, Albanien
Villa
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 364 m²
Etagenzahl 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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Villa 3 zimmer in Palase, Albanien
Villa 3 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Villa for Sale ,Green Coast 1 Beautiful villa for sale in Green Coast 1, located on the t…
$1,65M
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Haus 5 Schlafzimmer in Armen, Albanien
Haus 5 Schlafzimmer
Armen, Albanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
2 CARES in ARMEN, VLORA.Preis: 85.000 EuroAmen Road LageTrualli Schnittstelle: 900 m2 + 900 …
$99,206
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DES Real Estate
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Doppelhaus 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Wir präsentieren die neueste Residenz in der Stadt Vlorë, “Altera Residence”, ein modernes u…
$461,330
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Haus 6 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Haus 6 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 134 m²
✅ Preis: 220.000 Euro✅ Standort: Nachbarschaft „Hajro Cakerri, Vlore✅ Landfläche: 357m2✅ Geb…
$259,158
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Haus 4 zimmer in Drimadhe, Albanien
Haus 4 zimmer
Drimadhe, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Die Villa ist 150 m2 gebaut und 215,2 m2 Grundstück und ist mit drei Schlafzimmern mit 9 Bet…
$1,74M
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AFS Real Estate Management
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Haus in Novosele, Albanien
Haus
Novosele, Albanien
Fläche 344 m²
Träumen eines geräumigen Hauses für eine große Familie oder eine profitable Investition? Wir…
$353,821
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Villa in Kanine, Albanien
Villa
Kanine, Albanien
$325,211
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International real estate agency Habita
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Villa 4 zimmer in Lukove, Albanien
Villa 4 zimmer
Lukove, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
$681,354
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Investment Realty Group
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
🆕🏘 2-STOREY PRIVATE HAUS FÜR SALE NEAR THE NONPUBLIC SCHOOL “XHYHERI”, VLORA💰 Preis: 190.000…
$221,777
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DES Real Estate
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Reihenhaus in Bashkia Vlore, Albanien
Reihenhaus
Bashkia Vlore, Albanien
Erleben Sie das Beste von Vlorë in dieser schönen 2+1 Wohnung, perfekt im Herzen der Stadt g…
$174,220
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Villa 5 zimmer in Qeparo i Siperm, Albanien
Villa 5 zimmer
Qeparo i Siperm, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
In Qeparo, in a highly sought-after area for the tranquility and beauty it offers, a villa i…
$640,590
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Investment Realty Group
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Haus in Bashkia Vlore, Albanien
Haus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 547 m²
Diese 4-stöckige Villa bietet insgesamt 547 m2 Wohnfläche auf einem 300 m2 Grundstück. Das E…
$588,522
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