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Duplexes in Qark Vlora, Albanien

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21 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Luxuriöse Maisonette-Wohnung mit Pool in Radhime, Vlora, Albanien zu verkaufen. Erleben Sie …
$247,890
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$240,505
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Doppelhaus 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Wir präsentieren die neueste Residenz in der Stadt Vlorë, “Altera Residence”, ein modernes u…
$461,330
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Doppelhaus 3 zimmer in Qeparo, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Qeparo, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$215,284
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$215,242
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$260,986
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Doppelhaus 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 3
Wir haben Duplex 2+1+2 zum Verkauf in der Elite-Residenz Sun Palace Vlora, einer der begehrt…
$882,698
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Doppelhaus 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Neues Duplex-Apartment in Vlora, Albanien, zu verkaufen. In perfekter Lage, in einem der beg…
$146,210
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Doppelhaus 4 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$364,572
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$240,667
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$219,986
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Doppelhaus 4 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$363,695
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Doppelhaus 3 zimmer in Qeparo, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Qeparo, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/3
Im Herzen der albanischen Riviera, in der modernen Residenz "Stone Village" in Qeparo, wird …
$388,737
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Doppelhaus 3 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Entdecken Sie die Ruhe am Meer in diesem ausgezeichneten Badeort. Tauchen Sie ein in die rhy…
$336,797
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Doppelhaus 2 zimmer in Palase, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
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Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
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Doppelhaus 4 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Wir präsentieren die neueste Residenz in der Stadt Vlora, "Altera Residence", ein modernes u…
$468,141
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Doppelhaus 2 zimmer in Radhime, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
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Doppelhaus 3 zimmer in Gjilek, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Stockwerk 3
Wir haben Duplex 3+1+2 zum Verkauf in der Elite-Residenz Sun Palace Vlore, einer der begehrt…
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Doppelhaus in Bashkia Vlore, Albanien
Doppelhaus
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
✅ Verkaufspreis: 95.000 Euro✅ Lage: Conad, Ismail Qemali Boulevard✅ Gesamtfläche auf Zertifi…
$107,740
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