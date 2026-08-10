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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Qark Vlora, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 5/9
2-Zimmer-Apartment mit Meerblick in Vlora, Albanien – Anlageobjekt. Dieses exklusive Apartme…
$308,886
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Eigenschaftstypen in Qark Vlora

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Qark Vlora, Albanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
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