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Studio-Apartments in Qark Vlora, Albanien

;
Orikum
18
Vlora
35
Himare
4
Bashkia Himare
4
59 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/8
Modernes Studio-Apartment in Lungomare Vlora, Albanien, zu verkaufen – Kapitalanlage. Erwerb…
$80,913
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 7/9
$86,692
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$162,981
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Studio 1 zimmer in Jale, Albanien
Studio 1 zimmer
Jale, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 4/5
Studio-Apartment in Himare Vlora, Albanische Riviera, zu verkaufen. Perfekt gelegen in einer…
$195,074
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 4/8
Ein Schlafzimmer Wohnung zum Verkauf in Vlore Albanien. Machen Sie diese Wohnung zu Ihrem un…
$148,046
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Studio 2 zimmer in Gjashte, Albanien
Studio 2 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/7
✅ Preis: 1600 Euro/M2✅ Lage: 5th Street, Sarande✅ Gesamtfläche: 44.4m2✅ Ferienwohnung: 33.1m…
$83,706
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Studio 1 zimmer in Dhermi, Albanien
Studio 1 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
In one of the most unique complexes in the Drimadhes area, a studio apartment is offered for…
$150,921
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Studio 1 zimmer in Palase, Albanien
Studio 1 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/3
Neues Studio-Apartment in Palasa, Vlora, Dhermi, Albanien zu verkaufen. – Luxuriöse Residenz…
$161,720
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Studio 1 zimmer in Orikum, Albanien
Studio 1 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4/5
Studio-Apartment am Meer in Radhima, Vlora, Südalbanien, zu verkaufen. Radhima zählt zu den …
$143,677
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
✅ Verkaufspreis: 75.000 Euro✅ Standort: "Dhimiter Konomi" Street, Vlore✅ Fläche: 33m2Die Woh…
$90,117
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Studio 2 zimmer in Kanine, Albanien
Studio 2 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
✅ Preis: 2000 Euro/m2 - 126.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Gesamtfläche: 63m2Die R…
$146,602
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, in eines der am schnellsten wachsenden Gebiete der alba…
$188,168
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
✅ Preis: 1200 Euro/m2 (52.320 Euro)✅ Ort: Orthodoxe Kirche, Vlore✅ Gesamtfläche: 43,6 m2✅ Ap…
$61,168
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
✅ Preis: 103.000 Euro✅ Lage: Zweite Linie, bei My Market, Vlore✅ Fläche: 50m2Die Gegend, in …
$118,060
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 7
Zum Verkauf 2 Studiowohnungen in der Stadt Vlora im Zentrum von Lungomare, 100 Meter vom Mee…
$332,128
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Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
✅ Preis: 2000 Euro/m2 - 118.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Gesamtfläche: 59m2Die R…
$137,294
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Studio 2 zimmer in Orikum, Albanien
Studio 2 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2
✅ Preis: 47.000 Euro✅ Standort: Jonufer, Vlore✅ Fläche: 35m2Der Bereich, in dem sich die Woh…
$55,216
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Studio 1 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 1 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
🔑🏡 STUDIO FÜR SALE IN RADHIM – VLORA.📍 In der Nähe von DEA Tourist Complex💶 Preis 65.000 Eur…
$75,886
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Luxusresidenz in Radhimë, erste Linie Bau, mit Panoramablick auf die Bucht von Vlorë und dir…
$154,110
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
🌇🏡 STUDIO FÜR SALE IN LUNGOMARE, VLORA📍 In der Nähe von Bar Taushani🏷 Preis: 85.000 Euro/ In…
$100,823
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Studio 1 zimmer in Radhime, Albanien
Studio 1 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie die Ruhe der Küste in dieser prächtigen Residenz. Tauchen Sie ein in die rhyth…
$156,431
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Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2
🔑🏡 STUDIO FÜR SALE IN KOLD WASSER, VLORA 📍 Tennisplätze in der Nähe🏷 Preis: 90.000 Euro/Gesa…
$106,264
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
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Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$189,298
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Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 4
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, in eines der am schnellsten wachsenden Gebiete der alba…
$117,417
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Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
🌇🏡 STUDIO FÜR SALE ÜBER “RRUGA E ÇIPAJVE”, VLORA,💶 Preis: 62.000 € (Gesamt)📐 Fläche: 40 m2 (…
$71,877
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Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
✅ Preis: 75.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Gesamtfläche: 61m2Die Residenz "Panoram…
$87,286
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Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
✅ Preis: 90.000 Euro✅ Lage: In der Nähe von Diplomat, Vlore✅ Gesamtfläche: 43m2✅ Nettofläche…
$104,461
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Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Ein Studio in einem der vielversprechendsten Gegenden der Stadt, in der Nähe des renommierte…
$81,469
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Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2
🏡🌊 STUDIO FÜR SALE NEAR RRAPIT – COLD WATER, VLORA.💰 PREIS: 75.000 EURO📐 Fläche: 31.25 m2/Gr…
$88,114
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Studio 2 zimmer in Radhime, Albanien
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Fläche 35 m²
Luxuriöse Residenz in Radhimë, erste Linie Bau, mit Panoramablick auf die Bucht von Vlora un…
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Immobilienangaben in Qark Vlora, Albanien

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mit Terrasse
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