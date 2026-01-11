Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Qender Vlore, Albanien

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Kanine, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
✅ Preis: 200.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Oberfläche: 149m2Die Residence "Panora…
$232,702
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Kanine, Albanien
Studio 2 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
✅ Preis: 2000 Euro/m2 - 126.000 Euro✅ Standort: Uje i Ftohte, Vlore✅ Gesamtfläche: 63m2Die R…
$146,602
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Kanine, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 8
✅ Preis: 335.500 Euro (handelbar)✅ Lage: Über Moncheri, Lungomare, Vlore✅ Fläche: 125m2Die G…
$390,357
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Qender Vlore, Albanien

