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Studio-Apartments mit Swimmingpool in Bashkia Vlore, Albanien

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Orikum
19
3 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/9
Studio-Apartment in Lungomare Vlora, Albanische Riviera, zu verkaufen. Perfekt gelegen in de…
$98,120
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Studio 1 zimmer in Orikum, Albanien
Studio 1 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4/5
Studio-Apartment am Meer in Radhima, Vlora, Südalbanien, zu verkaufen. Radhima zählt zu den …
$143,677
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 4/8
Neues Studio-Apartment in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Nutzen Sie diese seltene Gelegenhei…
$126,013
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AdriastarAdriastar
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Immobilienangaben in Bashkia Vlore, Albanien

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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