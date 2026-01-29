Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vlore
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Garten

Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Bashkia Vlore, Albanien

Orikum
18
3 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Orikum, Albanien
Studio 1 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/7
Modernes Studio-Apartment in Orikum, Vlora, Südalbanien, zu verkaufen. Gelegen in Orikum, ei…
$100,958
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/12
Studio-Apartment zum Verkauf in Lungomare, Vlora, Albanische Riviera. In perfekter Lage in e…
$128,044
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 4/6
Studio-Apartment in Lungomare, Vlora, Albanien, zu verkaufen. Dieses Studio eignet sich aufg…
$81,225
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
OneOne
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Vlore, Albanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen