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Penthäuser mit Garage in Bashkia Vlore, Albanien

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3 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Orikum, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Stockwerk 7/7
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Albania Property Group
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Stockwerk 4/4
Neues Penthouse mit Meerblick in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Vlora besticht durch seine u…
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Penthouse 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Penthouse 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 4/4
LUXURY PENTHOUSE FÜR VERKAUFEN MIT ANGEBOTEN SEA VIEW, INCLUDING GARAGE!Luxus Penthouse zum …
$490,151
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Century 21 Marina
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Immobilienangaben in Bashkia Vlore, Albanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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