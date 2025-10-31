Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Tirana, Albanien

Tirana
14
Farke
69
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 4 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Tirana

villen
duplexes

Immobilienangaben in Tirana, Albanien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen