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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 5/9
2-Zimmer-Apartment mit Meerblick in Vlora, Albanien – Anlageobjekt. Dieses exklusive Apartme…
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Eigenschaftstypen in Süd-Albanien

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Süd-Albanien, Albanien

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mit Garten
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