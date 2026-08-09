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Wohnungen in Süd-Albanien, Albanien

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Wohnung 2 zimmer in Radhime, Albanien
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/6
Luxuriöse Wohnung zum Verkauf in Radhime, Vlora, Albanische Riviera – Anlageobjekt direkt am…
$151,162
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Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
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Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 5/8
Zu verkaufen helle und helle Wohnung auf der ersten Linie des Resorts von Vlora in Albanien.…
$191,369
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
TOP TOP
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 4/7
Moderne 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in Vlora, Albanische Riviera – Hervorragende Investit…
$196,121
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Wohnung 2 zimmer in Dhermi, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 4/4
Die 1 + 1 Wohnung wird verkauft, positioniert auf + 3 Etage, mit einer sehr reichlich Verand…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
🔑🏡 2+1 WOHNUNG FÜR DEN VERKAUF VON NÄHEREM BARRESTAURANT LUX, VLORA💶 Preis: 1.500 €/m2📐 Fläc…
$1,730
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 4/8
Vlora Marina Apartment 2+1 zum Verkauf!Eine urbane Mix-Entwicklung, in der Sie alles finden,…
$345,577
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Wohnung 3 zimmer in Gjashte, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3/8
In einer der begehrtesten Gegenden von Sarandë gelegen, bietet diese wunderschön eingerichte…
$345,941
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Wohnung 2 zimmer in Radhime, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
In einer der begehrtesten Gegenden der albanischen Riviera wird dieses elegante 1+1 Apartmen…
$197,787
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/8
Modernes Studio-Apartment in Lungomare Vlora, Albanien, zu verkaufen – Kapitalanlage. Erwerb…
$80,927
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Wohnung 2 zimmer in Orikum, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 6
🏡 1+1 WOHNUNG FÜR DEN VERKAUF IN ORIKUM, VLORA 🌊💶 Preis: 95.000 €/Gesamt🛏️ Typologie: 1+1📐 F…
$109,657
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Wohnung 3 zimmer in Gjilek, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Eine exklusive Immobilie in Rinia 04 Residence, Dhërmi, entworfen, um einen raffinierten Leb…
$601,176
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Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/9
Albanische Immobilie zu verkaufen: 1-Zimmer-Apartment in Lungomare Vlora. Perfekt gelegen in…
$122,547
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Wohnung 2 zimmer in Dhermi, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 1/2
Im Green Coast Village wird das elegante 1+1 Apartment mit einer funktionalen Organisation u…
$554,931
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/8
Vlora Marina Apartment 2+1 zum Verkauf!Eine urbane Mix-Entwicklung, in der Sie alles finden,…
$385,894
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/10
Zwei Apartments zum Verkauf in Lungomare Vlora, Südalbanien – direkt an der Adria. Suchen Si…
$265,823
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Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 2/5
Ein-Zimmer-Apartment in Vlora, Albanien, zu verkaufen. In perfekter Lage, in einem der begeh…
$167,584
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Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Das Gebäude befindet sich auf dem Lungomare Boulevard mit einer Gesamtfläche von 6.094.23 m2…
$325,591
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Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
🔑🏡 2+1 WOHNUNG FÜR DEN VERKAUF VON NÄHEREM BARRESTAURANT LUX, VLORA💶 Preis: 1.500 €/m2📐 Fläc…
$1,730
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Wohnung 2 zimmer in Dhermi, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Dhermi, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
In einer der exklusivsten Gegenden von Dhërmi, in der Nähe des Hotels Black Diamond, wird ei…
$224,358
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Wohnung 3 zimmer in Orikum, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 3
🏡 VERKAUF 2+1+2 IN ORIKUM, VLORA 🌊💶 Preis: 15.500.000 Lek / Insgesamt🛏️ Typologie: 2+1 + 2📐 …
$179,141
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Wohnung 2 zimmer in Drimadhe, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Drimadhe, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in Dhërmi, einem der begehrtesten Reiseziele der…
$265,905
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Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 5
🚢🏡 1+1 VERKAUFENDE PORT, VLORA💶 Preis: 157.000 Euro/Gesamt📐 Fläche: 75 m2/Gross📍 Standort: F…
$183,977
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Studio 1 zimmer in Gjilek, Albanien
Studio 1 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
🌊 WOHNUNGEN FÜR VERKAUFEN IN DER NEUES ERFORDERUNG „IONIAN REGINA“ – PALA 🌊🌊 Regina Ionian i…
$3,254
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Wohnung 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3
Diese schöne und moderne Wohnung mit neuer Einrichtung befindet sich in einem der gefragtest…
$119,512
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Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 5
Die Gegend, in der sich die Wohnung befindet, ist ein gut entwickeltes Viertel mit allen not…
$99,594
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Lux-Albania Home
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Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
🌇🏡 STUDIO FÜR SALE ÜBER “RRUGA E ÇIPAJVE”, VLORA,💶 Preis: 62.000 € (Gesamt)📐 Fläche: 40 m2 (…
$71,877
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Wohnung 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/5
Im begehrtesten Küstenkomplex Square Village 2 bieten wir zum Verkauf eine 1+1 Wohnung zum V…
$272,542
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Wohnung in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 83 m²
Geräumige 2+1 Wohnung zum Verkauf in Vlora, in der Altstadt. Im 6. Stock eines neuen Gebäude…
$206,031
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Wohnung 3 zimmer in Radhime, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Eine seltene Gelegenheit, in ein luxuriöses Anwesen am Meer in Radhimë, Vlorë zu investieren…
$237,471
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Wohnung 2 zimmer in Radhime, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Radhime, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 3
Luxus und Stille zwischen Meer und Natur..🌅Willkommen in der neuesten, modernen und elegante…
$225,850
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