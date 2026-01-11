Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Qender Vlore, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Villa in Babice e Madhe, Albanien
Villa
Babice e Madhe, Albanien
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Discover the beauty of the Albanian city of in this beautiful 2-storey villa, perfect for th…
$149,140
Villa in Kanine, Albanien
Villa
Kanine, Albanien
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
✅ Preis: 180.000 Euro✅ Lage: Hinter dem Schloss Kanine, Vlore✅ Baufläche: 210m2✅ Grundstücks…
$211,398
Immobilienangaben in Qender Vlore, Albanien

