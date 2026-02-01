Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qender Vlore
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Qender Vlore, Albanien

1 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kanine, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/5
Apartment mit Meerblick in Kanina, Vlora, Albanien zu verkaufen. Genießen Sie die Schönheit …
$239,282
MwSt.
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
