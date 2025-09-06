Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  Albanien
  Nord-Albanien
  Langfristige Vermietung
  Gewerbefläche
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Nord-Albanien, Albanien

Gewerbefläche 147 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 147 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 147 m²
Stockwerk 8
Die Räumlichkeiten befinden sich im 8. Stock mit Aufzug im Grand Park gegenüber Gjuheve Te H…
$2,339
pro Monat
Gewerbefläche 48 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 48 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
Das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes in Ish-Urt, Durres. Es hat 41…
$350
pro Monat
Gewerbefläche 100 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 100 m²
Durrës, Albanien
Fläche 100 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im ersten Stock eines Gebäudes in Plazh Hekurudha, Durres. …
$351
pro Monat
Lager 16 m² in Durrës, Albanien
Lager 16 m²
Durrës, Albanien
Fläche 16 m²
Die Garage befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes in Durres Beach. Es hat eine Fl…
$117
pro Monat
Lager 150 m² in Durrës, Albanien
Lager 150 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Das Lager befindet sich in Flake, auf der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesamtfläche vo…
$702
pro Monat
Gewerbefläche 40 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 40 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss, am Rande der Hauptstraße in Ish Kenete, Dur…
$292
pro Monat
Lager 26 m² in Durrës, Albanien
Lager 26 m²
Durrës, Albanien
Fläche 26 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 40 m² in Durrës, Albanien
Lager 40 m²
Durrës, Albanien
Fläche 40 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 1 500 m² in Durrës, Albanien
Lager 1 500 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich in Spitalle, etwa 200 m von der "Aleksander Moisiu" Universität entf…
$5,247
pro Monat
Gewerbefläche 72 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 72 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Die Räumlichkeiten befinden sich im zweiten Stock eines 5-stöckigen Gebäudes am Haupt Boulev…
$585
pro Monat
Gewerbefläche 75 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 75 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Strandbereich, Nachbarschaft 13 in der Nähe der Dajlan-B…
$1,169
pro Monat
Gewerbefläche 175 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 175 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/2
Der Raum befindet sich am Stadtrand von Durrës in der Nähe der Schule in Spitallë, Nachbarsc…
$350
pro Monat
Lager 900 m² in Durrës, Albanien
Lager 900 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Stockwerk 1/2
Zu vermieten ist ein 900m2 Lager oder Schuppen im Bereich Shkozet in der Nähe der Kolaudimit…
$1,755
pro Monat
Lager 60 m² in Durrës, Albanien
Lager 60 m²
Durrës, Albanien
Fläche 60 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Gewerbefläche 58 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 58 m²
Durrës, Albanien
Fläche 58 m²
Stockwerk 2/11
Die Umgebung befindet sich im 2. Stock eines Gebäudes im Hofbereich des Gerichtsbezirks Durr…
$585
pro Monat
Gewerbefläche 77 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 77 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Wohngebäudes auf der Hauptstraße zum S…
$936
pro Monat
Gewerbefläche 141 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 141 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 2/7
Die Räumlichkeiten befinden sich im 2. Stock eines Gebäudes in der Nachbarschaft 18, in Durr…
$819
pro Monat
Gewerbefläche 80 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 80 m²
Durrës, Albanien
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Die Räumlichkeiten befinden sich im 1. Stock eines Wohngebäudes in der Nähe der "Tax Direkti…
$702
pro Monat
Hotel 170 m² in Durrës, Albanien
Hotel 170 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 38
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/5
Das Hotel befindet sich auf einer Nebenstraße in Golem, Durres. Das Anwesen verfügt über ein…
$19,886
pro Monat
Lager 73 m² in Durrës, Albanien
Lager 73 m²
Durrës, Albanien
Fläche 73 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Gewerbefläche 100 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 100 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
Diese 1+1 Gewerbefläche befindet sich im ersten Stock eines zweistöckigen Gebäudes, im Qende…
$935
pro Monat
Gewerbefläche 21 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 21 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Etagenzahl 3
Das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes in Ish-Urt, Durres. Es hat 41…
$233
pro Monat
Gewerbefläche 15 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 15 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 15 m²
Der Raum befindet sich neben der Hauptstraße in der Nähe der 9-jährigen Schule "14 Nentori" …
$326
pro Monat
Gewerbefläche 112 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 112 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 1
Der Raum befindet sich auf der ersten Wohnfläche oder der zweiten Etage von dem Boden gegenü…
$936
pro Monat
Gewerbefläche 95 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 95 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/7
Die Räumlichkeiten befinden sich im 3. Stock über dem Boden oder auf der 1. Wohnfläche eines…
$585
pro Monat
Lager 41 m² in Durrës, Albanien
Lager 41 m²
Durrës, Albanien
Fläche 41 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 800 m² in Durrës, Albanien
Lager 800 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Die Scheune befindet sich in Pjeze, am Rande der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesamtfl…
$2,924
pro Monat
Gewerbefläche 27 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 27 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 11
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Gebäudes hinter dem Bezirksgericht Dur…
$292
pro Monat
Gewerbefläche 60 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 60 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
Der Raum befindet sich in der Nähe von "Rrota e Qerres" bei "Kolegji Eneida", Nachbarschaft …
$291
pro Monat
Gewerbefläche 32 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 32 m²
Durrës, Albanien
Fläche 32 m²
Dieser Raum befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes im Bereich "Train Station", Du…
$585
pro Monat
