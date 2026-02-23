  1. Realting.com
  Albanien
  Himare
  Neue Häuser

Neubau Häuser in Himare, Albanien

4
Gjilek, Albanien
von
$1,42M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
LUXURY VILLA UNDER BAUGEWERBE – SECOND ROW VON THE SEA – €1,200.000Eine Premium-Villa derzeit im Bau in Green Coast 2, befindet sich in Palasë, Vlorë. In der zweiten Reihe vom Meer positioniert, bietet diese Immobilie eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einem der renommiertesten Küsten…
Al Imobiliare
Palase, Albanien
von
$1,19M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
LUXURY VILLA UNDER BAUGEWERBE – SECOND ROW VON THE SEA – €1,200.000Eine Premium-Villa derzeit im Bau in Green Coast 2, befindet sich in Palasë, Vlorë. In der zweiten Reihe vom Meer positioniert, bietet diese Immobilie eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einem der renommiertesten Küsten…
Al Imobiliare
