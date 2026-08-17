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Wohnimmobilien in Qark Fier, Albanien

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Bashkia Fier
3
6 immobilienobjekte total found
Haus in Bashkia Lushnje, Albanien
Haus
Bashkia Lushnje, Albanien
Fläche 146 m²
Bauernhof zum Verkauf in Lushnje. Grundstück (truall) 450m2 + Privathaus 146 m2. Das Land is…
$117,940
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Haus in Levan, Albanien
Haus
Levan, Albanien
Fläche 93 m²
✅ Preis: 70.000 Euro✅ Standort: Hoshtime, Vlore✅ Fläche: 300 m2✅ Baufläche: 93 m2Die Gegend,…
$84,109
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Wohnung 2 zimmer in Selite, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Selite, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Wohnung zum Verkauf 1+1, Residenz (TRIPOD)Angaben zum Eigentum:- Gesamtfläche: 5'1.4 m2- Net…
$183,013
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Haus in Sheq i Madh, Albanien
Haus
Sheq i Madh, Albanien
Fläche 312 m²
🏢 3-STORY BUILD FÜR VERKAUF – SHEQ I MADH, FIER💰 INSGESAMT: 150.000 EURO📐 Gesamtbaufläche: 3…
$175,298
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Villa in Xeng, Albanien
Villa
Xeng, Albanien
Fläche 202 m²
Etagenzahl 3
Three-storey villa in Divjake. Total area 202 sq.m. Ready to organize an online show!
$821,247
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Villa 6 zimmer in Sheq i Vogel, Albanien
Villa 6 zimmer
Sheq i Vogel, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 283 m²
Etagenzahl 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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Eigenschaftstypen in Qark Fier

häuser

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