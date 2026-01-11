Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Farke
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Farke, Albanien

villen
81
duplexes
12
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Villa 4 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Villa with a view of Lake Farka - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is …
$549,157
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Farke, Albanien

mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen