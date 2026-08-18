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Wohnungen in Farke, Albanien

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studio-wohnungen
5
1 Zimmer
20
2 Zimmer
33
3 Zimmer
11
76 immobilienobjekte total found
Wohnung 7 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 7 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 2/10
Es verkauft ein kommerzielles Umfeld, das für Büros oder Kliniken geeignet ist. Es stellt si…
$692,774
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Wohnung 3 zimmer in Lunder, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/5
Apartment for Sale, near TEG with Private Yard Modern apartment for sale, just a few meters …
$259,122
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
? Trockener See, TiranaSchwierige Gemeinschaft und Naturnähe!Genießen Sie das Beste aus beid…
$483,809
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NEXT REAL ESTATE
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/5
1+1 Apartment for sale at the Kodra e Diellit 1 Residence Extension, on the first floor of a…
$121,393
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Wohnung 2 zimmer in Lunder, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$184,956
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/5
1+1 apartment at Kodra e Diellit Residence for sale! The apartment is located in the new Ko…
$161,894
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Investment Realty Group
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TekceTekce
Studio 2 zimmer in Tirana, Albanien
Studio 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
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Wohnung 2 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
SMART HILLS ist ein moderner Wohnkomplex im Westen des Farkasees, in einem Gebiet, das für s…
$168,140
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NEXT REAL ESTATE
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Penthouse 6 zimmer in Tirana, Albanien
Penthouse 6 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Stockwerk 7/7
Exklusive Wohnung zum Verkauf in der obersten Etage mit Panoramablick auf Tirana! Die Wohnun…
$477,718
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Century 21 Oksford
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Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 8/8
Duplex/Penthouse in Kodra e Diellit for sale! In Kodra e Diellit, with an unobstructed view…
$407,648
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Wohnung in Farke e Vogel, Albanien
Wohnung
Farke e Vogel, Albanien
Etagenzahl 3
In einer luxuriösen Wohnanlage am Ufer des Tirana-Sees werden Villen und Apartments mit Pano…
$354,638
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Lux-Albania Home
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Wohnung 4 zimmer in Lunder, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$359,545
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Wohnung 3 zimmer in Lunder, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$346,501
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 2/7
Wir verkaufen Wohnung 2 + 1 + 2 zu Sun Hill. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines neu…
$377,477
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Wohnung in Tirana, Albanien
Wohnung
Tirana, Albanien
Freiraumräume mit Möglichkeit als Geschäfts- oder Wohnraum mit Fläche 56,6m Quadrat
$156,333
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International real estate agency Habita
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/5
Apartment 1+1 at Rezidenca Kodra e Diellit for sale! The apartment is located in the new pr…
$159,565
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/5
• Apartment 2+1 for sale at Zgjatimi i Rezidences Kodra e Diellit 1, on the 2nd floor of a n…
$215,471
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Studio 2 zimmer in Tirana, Albanien
Studio 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
✅ Preis: 55.800 Euro✅ Standort: Rrapo Hekali St., Tirana✅ Gesamtfläche: 31 m2✅ Wohnungsgröße…
$66,144
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Wohnung 4 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 2
Eine 3+1 Wohnung mit einer Gesamtfläche von 114,82 Quadratmetern steht im Wohnkomplex "Kodra…
$260,061
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CACTUS | Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 3/4
Only residence Kodra E Diellit, a 2+1+2 type apartment is for sale, fully invested!! The apa…
$466,534
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/3
Apartment 2+1 for sale at Kodra e Diellit 1 Residence, on the first floor of a 4-story build…
$267,883
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 7
2 Studios in Kodra e Diellit for sale! In the area of Kodra e Diellit, 2 studios are offere…
$192,177
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Wohnung 4 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/4
🏡 Wohnung 3 + 1 + 2 zum VerkaufEs wird zum Verkauf an eine funktional organisierte Wohnung i…
$296,472
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Wohnung in Farke e Vogel, Albanien
Wohnung
Farke e Vogel, Albanien
Stockwerk 1/3
In einer luxuriösen Wohnanlage am Ufer des Tirana-Sees werden Villen und Apartments mit Pano…
$202,650
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Wohnung 3 zimmer in Lunder, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Unit Residence is a modern residential complex, located in one of the most sought-after area…
$345,918
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Wohnung 1 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 7/8
The apartment is located in the Bajram Curri Boulevard area. Apartment information: • Gross…
$133,941
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Wohnung 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 3/3
2+1+2 apartment in Farka Lake for sale! In one of the newest residences near Lake Farka, we…
$242,259
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Studio 2 zimmer in Tirana, Albanien
Studio 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
✅ Preis: 55.800 Euro✅ Standort: Rr. Rrapo Hekali, Tirana✅ Gesamtfläche: 31 m2✅ Appartementbe…
$65,168
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Wohnung 4 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
Stockwerk 2/10
Apartment 3+1 for sale with an area of 130.5 m², located in a well-managed residential compl…
$256,236
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Wohnung 3 zimmer in Farke e Vogel, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 3/3
2+1+2 apartment in Farka Lake for sale! In one of the newest residences near Lake Farka, we…
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Immobilienangaben in Farke, Albanien

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