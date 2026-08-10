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Gewerbeimmobilien in Qark Durrës, Albanien

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Durrës
145
Bashkia Shijak
5
148 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 78 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 78 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/5
Die Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss oder im ersten Wohngeschoss eines bestehenden G…
$206,194
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Gewerbefläche 250 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 250 m²
Durrës, Albanien
Fläche 250 m²
$577,921
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Century 21 Oksford
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Produktion 576 m² in Durrës, Albanien
Produktion 576 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 576 m²
Stockwerk 2/2
Das Anwesen befindet sich auf der Autobahn Tirana-Durres zwischen der Fllake Überführung und…
$1,73M
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TekceTekce
Gewerbefläche 30 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 30 m²
Durrës, Albanien
Fläche 30 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im ersten Stock mit einer dem Park zugewandten Fassade. Es …
$89,868
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Produktion 3 232 m² in Durrës, Albanien
Produktion 3 232 m²
Durrës, Albanien
Fläche 3 232 m²
Etagenzahl 4
Bau und Grundstück zum Verkauf in Xhafzotaj, Shijak – Durrës Road, in der Nähe von Brunes. D…
$2,42M
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Lager 15 m² in Durrës, Albanien
Lager 15 m²
Durrës, Albanien
Fläche 15 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich auf der Ebene -1 eines Gebäudes in der Nähe der ehemaligen URT in D…
$15,117
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Gewerbefläche 190 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 190 m²
Durrës, Albanien
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Lager in ShkozetEin Lager wird im Bereich Shkozet zum Verkauf angeboten, einer der …
$979,206
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Gewerbefläche 112 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 112 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 1
Der Raum befindet sich auf der ersten Wohnfläche oder der zweiten Etage von dem Boden gegenü…
$219,225
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Gewerbefläche 133 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 133 m²
Durrës, Albanien
Fläche 133 m²
Stockwerk 2/8
Die Räumlichkeiten befinden sich im 2. Stock eines Gebäudes im Bau im Zentrum von Durres im …
$263,277
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Lager 40 m² in Durrës, Albanien
Lager 40 m²
Durrës, Albanien
Fläche 40 m²
Stockwerk -1
Die Parkplätze befinden sich im Strandbereich, in der Nähe des Kosovo-Tracks auf der Hauptst…
$58,965
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Hotel 1 240 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 240 m²
Durrës, Albanien
Fläche 1 240 m²
Etagenzahl 3
HOTEL ZUM VERKAUF IN Kavaja RockHotel zum Verkauf mit einer sehr günstigen Lage im touristis…
$1,08M
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REMIX REAL ESTATE
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Produktion 770 m² in Durrës, Albanien
Produktion 770 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 770 m²
Etagenzahl 3
Kapanoni befindet sich in der Gegend von Shkozet, ganz in der Nähe der Autobahn und der Ring…
$1,12M
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Gewerbefläche 328 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 328 m²
Durrës, Albanien
Fläche 328 m²
Stockwerk 2
Die Räumlichkeiten befinden sich im 2. Stock mit einem Aufzug in Vollga, Durres. Es ist als …
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 40 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 40 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Das Geschäft befindet sich im Erdgeschoss eines Gebäudes in der Nähe des Stadions Durres. Di…
$51,511
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Gewerbefläche 525 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 525 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 525 m²
Stockwerk -1
Die Räumlichkeiten befinden sich auf der Etage -1 am Strand, Durres. Es ist als Freiraum org…
$308,703
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Gewerbefläche 88 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 88 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
COMMERCIAL SPACE FÜR SALE NEAR MARKET, DURRËSGewerbefläche zum Verkauf in der Nähe des Markt…
$176,282
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Al Imobiliare
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Produktion 254 m² in Durrës, Albanien
Produktion 254 m²
Durrës, Albanien
Fläche 254 m²
Stockwerk -1/8
Zum Verkauf 254m2 Keller in Durres Plepa, Ringstraße hinter Kastrati oder hinter Hotel Conti…
$131,881
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Gewerbefläche 62 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 62 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Die Umgebung befindet sich im 0. Stock eines neuen Gebäudes (Bruci Building) im Gebiet Plaž …
$119,619
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Lager 303 m² in Durrës, Albanien
Lager 303 m²
Durrës, Albanien
Fläche 303 m²
Stockwerk -1/11
Der Parkplatz befindet sich auf der Ebene -1 eines Gebäudes in der Nachbarschaft Nummer 17 i…
$171,604
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Gewerbefläche 128 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 128 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 1
Der Platz befindet sich auf der Etage 0, neben der Taulantia Promenade im Bereich Vollga in …
$732,499
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Gewerbefläche 65 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 65 m²
Durrës, Albanien
Fläche 65 m²
Der Platz befindet sich im Erdgeschoss am Bahnhof in Durres. Das Anwesen verfügt über eine G…
$187,637
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Hotel 600 m² in Durrës, Albanien
Hotel 600 m²
Durrës, Albanien
Fläche 600 m²
Das Hotel und das Land befinden sich im Gebiet von Spitalles auf der Hauptstraße, einem Gebi…
$576,075
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Produktion 260 m² in Durrës, Albanien
Produktion 260 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Die Lager befinden sich auf der Aleksander Goga Straße in der Spitalle - Porto-Romano Achse.…
$224,476
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Gewerbefläche 42 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 42 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
Die Räumlichkeiten befinden sich am Rande der Straße im Museum, Durres, auf der 0. Etage ein…
$111,410
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Hotel 1 264 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 264 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 264 m²
Etagenzahl 3
Ein dreistöckiges Hotel mit einem Keller an der Adriaküste steht zum Verkauf. Es bietet 18 Z…
$1,48M
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CACTUS | Real Estate
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Gewerbefläche 1 257 m² in Manez, Albanien
Gewerbefläche 1 257 m²
Manez, Albanien
Fläche 1 257 m²
Ein dreistöckiges Gebäude zum Verkauf befindet sich in der Lalezi Street, im Bereich Rade.Da…
$820,913
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Hotel 1 193 m² in Durrës, Albanien
Hotel 1 193 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 31
Schlafräume 31
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 1 193 m²
Etagenzahl 5
Das Hotel liegt in der Nähe der Hauptstraße, bergauf, nicht am Meer, im Durres Beach Bereich…
$1,51M
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Gewerbefläche in Durrës, Albanien
Gewerbefläche
Durrës, Albanien
Fläche 54 m²
Innenfläche: 54 m², Veranda: 34 m². Die Immobilie wird zusammen mit einem Mieter verkauft…
$181,612
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Lux-Albania Home
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Gewerbefläche 169 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 169 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 169 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Gebäudes im Stadion, Durres an der Hau…
$705,827
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Gewerbefläche 71 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 71 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Gebäudes auf der Hauptstraße "Aleksand…
$104,161
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Eigenschaftstypen in Qark Durrës

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