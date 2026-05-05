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Häuser mit Terrasse in Zentral-Albanien, Albanien

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Tirana
29
Tirana
195
Farke
152
Bashkia Kavaje
78
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1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Mjull Bathore, Albanien
Villa 10 zimmer
Mjull Bathore, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 471 m²
Etagenzahl 3
Ruhe. Privatsphäre. Wahrer Luxus. Die B99 Group bietet sechs moderne Villen in Mjull-Bath…
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Eigenschaftstypen in Zentral-Albanien

villen
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Immobilienangaben in Zentral-Albanien, Albanien

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mit Garten
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