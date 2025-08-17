Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Albanien
  3. Zentral-Albanien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Zentral-Albanien, Albanien

Tirana
3
Tirana
20
Farke
13
Bashkia Kavaje
10
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Golem, Albanien
Villa 4 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
🏠 Super Villa zu verkaufen für 390.000 Euro in Qerret. 📋 297 m2. 🛋️ Luxuriöse Einrichtung. M…
$456,488
