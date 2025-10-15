Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Albanien
  3. Zentral-Albanien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Zentral-Albanien, Albanien

Tirana
266
Tirana
356
Bashkia Kavaje
271
Kamza
70
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 3/5
Palm Paradise – Your style between the sea and tranquility Discover the newest residential …
$106,941
