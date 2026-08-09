Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Tirana, Albanien

;
Tirana
426
Farke
75
Dajt
4
548 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 5/6
2+1 Wohnung zum Verkauf – Myslym Shyri 2+1 Wohnung zum Verkauf am Anfang der Myslym Shyri St…
$357,381
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 3/5
Wohnung 1+1 + 1, in der Nähe von Radisson.In einer der elitärsten und ruhigsten Gegenden Tir…
$231,150
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 8/9
Wohnung 2 + 1 + 2 + Post Parkplatz zum Verkauf, Mara Residenz!Maras Residenz befindet sich i…
$282,518
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 10/12
Es wird zum Verkauf an eine 1 + 1 Wohnung in der Nähe von Magnet Residency, in einer ruhigen…
$155,829
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 10/12
Es wird zum Verkauf angeboten eine 2 + 1 + 2 Wohnung, in der Nähe von Magnet Residency, in e…
$259,715
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/5
Wir verkaufen 1 + 1 Wohnung auf Bardhok Biba Street, nach Skender May Square.Die Wohnung bef…
$249,967
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 10/12
Es wird zum Verkauf an eine 1 + 1 Wohnung in der Nähe von Magnet Residency, in einer ruhigen…
$150,057
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 5/5
In einer der begehrtesten Gegenden von Tirana wird eine 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 51 …
$143,990
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 5/5
• Sie verkaufen 2 +1 Wohnungen am 21. Dezember Kreuzzug im 5. Stock eines bestehenden Objekt…
$215,637
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/12
Wir bieten angemessene Einrichtungen für Büro oder Wohnsitz in Zentraltirana, in einem von a…
$543,203
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Stockwerk 4/7
• Die Wohnung befindet sich im 4. Stock eines neuen Objekts, in der Nähe des Rezidences Sun …
$287,639
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 2/11
For sale 2+1 apartment at Mei's Garden Residence, Fusha e Aviacionit! The apartment has a r…
$190,430
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Mjull Bathore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Mjull Bathore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/3
In einer der beliebtesten Residenzen in der Gegend von Mjull-Bathora, in der Nähe von TEG un…
$228,766
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Kashar, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Kashar, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/9
Apartment for rent at "Tirana Entry". The apartment has a Gross Area of 68.4 m2. It is org…
$103,566
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Stockwerk 11/22
Apartment 3+1 for sale in construction phase
$391,575
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 12/12
ZU VERKAUFEN WOHNUNG 1+1 AN DIE ERWERBUNG "TIRANA GOLDEN PARK 3" ! Wohnung zum Verkauf 1+1, …
$188,264
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Oksford
Sprachen
English, Русский, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 238 m²
Stockwerk 3/8
In one of the best areas of Tirana, on Wilson Square, behind the Albanian Post branch, a res…
$757,060
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
United Towers Tirana ist ein moderner Wohn- und Multifunktionskomplex, der sich in einer der…
$399,302
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 2/27
Eagle Square baut neuen Lebensstandard und Investition in TiranaEagle Square Das Gebäude ist…
$183,149
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 6 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 6 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 168 m²
Stockwerk 4/5
The duplex is located in one of the most sought-after Existing Buildings in the area, Moskat…
$489,178
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana, between tranquility a…
$237,125
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 6/7
The Paskuqan area is one of the areas that has undergone rapid development in Tirana. Very c…
$96,023
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 9/10
Die Wohnung ist Teil eines neuen Gebäudes, derzeit in der Endphase der Arbeit, innerhalb wen…
$213,209
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
? Trockener See, TiranaSchwierige Gemeinschaft und Naturnähe!Genießen Sie das Beste aus beid…
$483,809
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Neue 2+1 Wohnung zum Verkauf in einer der besten und begehrtesten Gegenden der Hauptstadt, n…
$192,701
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
✅ Preis: 1750 Euro/m2 (133.857 Euro)✅ Standort: Zogu i Zi, Tirana✅ Bruttofläche: 76,49 m2✅ N…
$179,722
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 5/9
Apartamenti ndodhet ne zonen e unazes mbi Maternitetin e Ri! Pozicionohet ne katin e 5 dhe k…
$167,718
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 8/8
Wohnung 1 + 1 mit Blick auf die neue Mutterschaft mit einer Nettofläche von 74,4 m2. Die Woh…
$162,125
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 3/4
The apartment is located near the Dinamo stadium, situated on the third floor of a building …
$372,707
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 6/34
Apartment for sale (Studio) in one of the newest residences in the capital Gross area 70 m2 …
$163,059
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch

Eigenschaftstypen in Tirana

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Tirana, Albanien

mit Bergblick
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen